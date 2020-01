Bonig: “El PP és el partit del pacte de l’aigua i el memoràndum del Tajo-Segura un exemple d’acord per a mantindre riquesa i empre”

Connect on Linked in

Mostra la seua preocupació pels incompliments del memoràndum per part del Govern. “Si segueix així serà la mort de l’agricultura”

· “És bo que anem tots de la mà, ací no es tracta d’anar en contra de Castella-la Manxa, sinó de repartir i arribar a un equilibri perquè tots guanyem”

· “El Consell és un govern d’anuncis i de poca gestió i es veu la nul·la gestió en matèria agrària. Les ajudes que prometen no arriben”

La presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha afirmat hui que el Partit Popular “és el partit del pacte de l’aigua”, i ha assenyalat que el memoràndum del Tajo-Segura “és un exemple de com totes les comunitats afectades i amb interessos diferents van saber cedir per a arribar a un acord i que el sud-est espanyol tinguera l’aigua necessària, mantenint els cabals ecològics i generant riquesa i ocupació”.

Bonig s’ha pronunciat així després de la trobada mantinguda aquest matí amb el president de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA), Cristóbal Aguado, i la seua directiva, una trobada en el qual s’han abordat els problemes del sector i al qual també han assistit els portaveus d’Agricultura i Medi Ambient del PPCV en Les Corts, Miguel Barrachina i Elisa Díaz.

La presidenta del PPCV ha manifestat la seua preocupació “pel sectarisme i el dogmatisme que s’ha instaurat en el Govern d’Espanya, que no compleix amb el memoràndum”. Així, ha recordat que portem ja dos acords “on no s’està respectant els acords de la Comissió tècnica, on només hi ha transvasament per al consum humà però no per a l’agricultura, i si això continua així serà la mort de l’agricultura i d’un potencial econòmic i d’una forma de vida de milers i milers de famílies d’Espanya”.

Bonig ha indicat que els populars no volen judicialitzar els transvasaments, i ha assenyalat que “qui ha obert aquesta guerra és García Page, president de Castella-la Manxa i davant la passivitat de Ximo Puig vam haver d’eixir perquè recorreguera com han fet Múrcia i Andalusia”. La presidenta del PPCV ha explicat que el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, ha creat la Mesa de l’Aigua convidat a Andalusia i Múrcia i que es convidarà també a la Diputació de València. “Crec que és bo que anem tots de la mà, ací no es tracta d’anar en contra de Castella-la Manxa, sinó de repartir-nos tots i arribar a un equilibri perquè tots guanyem”, ha manifestat.

Ajudes que no arriben

D’altra banda, Bonig ha assenyalat que el Govern de Sánchez i el Consell de Puig “estan castigant al sud de la Comunitat Valenciana”, i ha mostrat la seua inquietud per l’anunci d’ajudes que no arriben. “No arriben les ajudes de la DANA que van prometre, no arriba l’aigua del Tajo-Segura i no arriben les infraestructures hidràuliques necessàries. És una cosa molt seriosa”, ha indicat. “Aquest és un govern d’anuncis i de poca gestió i es veu la nul·la gestió en matèria agrària. Fa dos anys va haver-hi una gelada important en la zona de la Ribera en la qual es van prometre huit milions d’euros d’ajudes pel caqui i no s’ha complit. No ha arribat res, I ja veurem què ocorre amb les ajudes a la Vega Baixa”.

Bonig ha exigit “presència de l’administració valenciana, ajudes i alternatives”, i ha manifestat que els agricultors “es queixen perquè diuen que s’asseguen abandonats per l’administració”.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea de Joventut, ha organitzat un intercanvi juvenil amb la naturalesa com a fil conductor. Així, des del passat 9 i fins hui, 15 de gener, 30 joves d’Itàlia, Portugal, Lituània, Romania i Espanya s’han donat cita a Alfafar en el marc del programa de la Comissió Europea Erasmus+.

Durant aquests dies, les i els participants han dut a terme el projecte “Coneix-te a través de la naturalesa”, un programa d’activitats que té com a objectiu millorar els hàbits en contacte amb la naturalesa.

En aqueix sentit, durant aquests dies han realitzat jocs i dinàmiques de presentació i coneixement grupal, taller de creixement personal, un passeig nòrdic pel parc natural de l’Albufera i per la platja del Saler. A més, també han pogut practicar capoeira, participar en un taller d’habilitats socials i coaching o en un taller d’hàbits de nutrició saludable. Una altra de les activitats més destacades de l’intercanvi ha sigut la celebració d’una nit intercultural en la qual les i els participants han presentat el seu país i regió d’origen, a més de mostrar balls, cançons i altres aspectes típics de la seua cultura.

D’altra banda, divendres passat 10 de gener, les i els joves van tindre ocasió de visitar l’Ajuntament on els va rebre l’alcalde, Juan Ramón Adsuara, per a donar-los la benvinguda al municipi i explicar-los algunes curiositats sobre Alfafar.

Aquest projecte busca proporcionar les eines necessàries als joves per a desenvolupar el seu creixement personal, així com millorar les seues habilitats en llengües estrangeres, promoure la diversitat cultural entre la població més jove i contribuir al fet que construïsquen una xarxa pròpia de contactes internacionals.

“Coneix-te a través de la naturalesa” és el segon intercanvi que Alfafar acull emmarcat en el programa Erasmus + després de l’organització del projecte “Expressió a través de la fotografia” el mes d’octubre passat que perseguia els mateixos objectius de promoció de la interculturalitat.