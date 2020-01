Bonig: “L’ampliació del Port de València ha de basar-se en qüestions tècniques i no en la ideologia i el sectarisme”

Connect on Linked in

El PP presenta una proposició en les Corts per a donar suport a l’ampliació nord del Port de València

Bonig assenyala que “des de Compromís emmascaren el no a l’ampliació amb una qüestió mediambiental perquè el seu competidor directe, el Port de Barcelona, es veja afavorit”

Adverteix que “hi haurà una paralització d’inversions en la Comunitat si en qüestions tècniques estratègiques entra la ideologia i el sectarisme i no aspecte tècnics”

Catalá demana a la resta de grups en les Corts un pas avant “per a defensar aquesta obra amb una inversió de més de mil milions d’euros i que sense excuses tots demanem al Govern d’Espanya que impulse l’ampliació”

La síndica del PP en les Corts, Isabel Bonig, ha assenyalat que “la ampliaciópn del Port de València ha de basar-se en qüestions tècniques i no en la ideologia i el sectarisme”.

La presidenta regional del PPCV ha presentat aquest matí, acompanyada per la diputada i portaveu municipal del PP Maria José Catalá, una proposició no de llei de tramitació urgent sobre l’ampliació nord del Port de València.

Bonig ha explicat que “la iniciativa consisteix en el suport a l’ampliació nord i l’impuls per part del govern d’Espanya. Demanem l’ampliació i l’impuls dels grups. El tema depén de dos ministeris que estan en mans del PSOE, el de Foment amb el valencià Ábalos al capdavant, i la ministra de transició ecològica. Esperem que hi haja una coordinació entre tots dos departaments per a impulsar la tramitació d’aquest expedient que es va aprovar al setembre de 2019 i que compta amb tots els informes mediambientals favorables”.

La síndica popular ha assenyalat que “volem un pronunciament polític perquè està succeint una cosa letal per a l’economia, que és la fórmula que sol aplicar Puig, consistent en què en qüestions estrictament tècniques entren components ideològics i polítics. Quan en una activitat econòmica entren condicionaments sectaris és el pitjor que es pot fer per al correcte funcionament i el creixement d’un país o, en aquest cas, de la Comunitat Valenciana. Ens preocupa perquè s’envia un parament pervers als empresaris, als inversors, a l’activitat econòmica o als autònoms. Un missatge que ens deixa en desavantatge respecte als competidors del Port de València i que fa perdre la seua competitivitat”.

Isabel Bonig ha indicat que “el Port és una infraestructura que és un exemple, un motor estratègic a nivell de desenvolupament econòmic, que competeix a nivell global amb altres ports. És un desastre si no l’agilitem i despolititzem i si no el veiem des del punt de vista tècnic, econòmic i mediambientalment legal”.

La síndica popular ha recordat que “tots els projectes d’obra porten una declaració d’impacte ambiental i han de complir uns procediments ambientals que obliguen a respectar la llei. L’informe mediambiental és favorable després de molts anys de tramitació i una sèrie de mesures correctores, com en totes les obres d’enginyeria. En parar el projecte s’envia un missatge que ací preval la ideologia i el sectarisme per a desanimar als inversors i es fomenta una baralla entre administracions que tampoc ajuda”.

Isabel Bonig ha manifestat que “igual des de Compromís estan emmascarant-ho en una qüestió mediambiental perquè siga el port de Barcelona qui s’emporte el gat a l’aigua, competidor directe del de València. Igual pretenen que siga el de Barcelona el que es desenvolupe. Igual es vol no impulsar el port de València en favor del de Barcelona i uns altres. Cal preseguntarse si Puig es plega als interessos de Compromis i està disposat al fet que en aqueixa taula de negociació entre govern d’Espanya, ERC i el govern de Catalunya es tracte l’ampliació i millora del port de Barcelona i entre el de València en lliça”.

Isabel Bonig ha manifestat que “volem del PSPV, perquè no esperem res de Podemos i Compromis, un posicionament clar en la Generalitat i a l’Ajuntament. Com en altres projectes com Alcoinnova o Port Mediterrani, li tendisc la mà a Puig. El PP està disposat a donar suport a aquest projecte que és bo per a la ciutat de València, per a la Comunitat Valenciana i per a Espanya, complint amb tots els requisits legals. En qüestions tècniques estratègiques es deixe actuar i no entrar la ideologia i el sectarisme perquè si no hi haurà una paralització total d’inversions”.

Ha recordat que tenen pendent una reunió amb el president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez.

Per part seua, la diputada i portaveu del PP a l’Ajuntament de València, Mª José Catalá, ha assenyalat que després de la composició del nou Govern d’Espanya “temem que l’ampliació quede paralitzada pels interessos i les pressions dels socis separatistes de Sánchez”. “No és una qüestió menor, parlem d’una de les infraestructures més importants de la Comunitat Valenciana, que genera 40.000 ocupacions directes i indirectes. Parlem d’una inversió privada de 1.000 milions d’euros”, ha indicat.

“La decisió d’aquesta ampliació no pot quedar a l’atzar de les pressions dels separatistes catalans. El PSPV ha mantingut una posició acovardida respecte a la postura de Compromís a l’Ajuntament de València, però no podem quedar-nos parats, perquè això suposa perdre competitivitat”, ha afegit.

“Es tracta d’una de les decisions més importants de la legislatura i del futur del Port de València. Demanem un pas avant a PSPV i Compromís en Les Corts per a defensar aquesta obra i que sense excuses tots demanem al Govern d’Espanya que impulse l’ampliació”, ha conclòs.

Text Proposada resolució:

1. Traslladar a l’Autoritat Portuària de València el suport exprés de les Corts Valencianes a la Ampliación Nord del Port de València com a element estratègic per a l’economia i competitivitat de la ciutat i de la Comunitat Valenciana.

2. Instar al Ministeri de Foment del Govern d’Espanya a impulsar tots els tràmits marcats per la legislació vigent amb la finalitat d’iniciar com més prompte millor les obres contemplades en el projecte seleccionat pel Consell de Administración de l’Autoritat Portuària de València, en la sesión celebrada el 27 de setembre de 2019, per a la construcción i explotación, en régemeguen de concesión administrativa, de la nova terminal de contenidors de la ampliación Nord del Port de València.