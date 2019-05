Bonig: “L’esquerra només parlen de repartir-se conselleries i d’ampliar-les, no del que ocupa i preocupa els valencians”

Print This Post

La Presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig ha assenyalat hui que “tot el que estem coneixent sobre el repartiment de les conselleries dels partits del Botànic i de l’ampliació per a donar cabuda als uns i els altres em preocupa perquè mentre parlen de repartir-se butaques no parlen del que preocupa els valencians, no aborden la nefasta política educativa o la desastrosa gestió de Sanitat”.

Bonig s’ha expressat així en Junta de Sindics i, en aquest context, la Presidenta del PPCV ha assenyalat que el com es conforme el Govern no és responsabilitat del PP, ens hem quedat a sol 4.000 vots, és de Ximo Puig” encara que “ens preocupa molt que entre l’extrema extrema esquerra i que continue Compromis”.

Així, ha recordat que la democràcia “és el govern de les majories amb respecte de les minories, és normal que les minories actuen amb mesures de pressió però en moments de dificultat per a la Comunitat Valenciana i per a Espanya cal tindre altura de mires i ser conscients de la seua realitat política perquè Podem només té 8 diputats”.

“Veure Unides Podem discutir de butaques i metres quadrats és tremend, han canviat la casta per la burgesia. L’important no és el lloc que ocupa un grup, i a quants metres quadrats tindrà, estan donant un espectacle increïble. Aquestes coses es discuteixen en privat, perquè el que cal fer és posar-se a treballar en el que ocupa o preocupa els valencians”.

En aquest context, i preguntada pels possibles pactes després de les Eleccions del 26M, Bonig ha enlletgit al President de la Generalitat, Ximo Puig que “despúes del gran càstig” del PSOE a Alacant “després de la seua nefasta gestió” intente un “intercanvi de croms” amb altres partits per a poder governar.

El PPCV “negocia amb una força majoritària i de forma discreta”. “Les negociacions van bé, l’important no és tant el qui sinó el què volem” en les dues institucions per a defensar els interessos dels alacantins.

En el PPCV, ha recordat, “estem disposat a pactes com així ho hem fet aquesta Legislatura en la qual li hem proposat a Ximo Puig en nombroses ocasions arribar a acords”. “Si haguera sigut valent problamente la història de la Comunitat Valenciana haguera sigut diferent, portem molts temps enfrontant-nos i no construint i necessitem construir des de la divergència”.