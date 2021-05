Bonig li demana a Puig que s’alce davant Sánchez i exigisca “justícia i igualtat” amb els valencians

Connect on Linked in

Isabel Bonig acusa a Puig de portar “més pobresa, més desigualtat i més atur”

“Puig no és un home moderat, sinó més aviat dessaborit, poc seriós i poc formal, que garanteix molta imposició i poca llibertat”

La síndica del grup popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha demanat a Puig que es plante davant Sánchez i exigisca “justícia i igualtat” amb els valencians.

Bonig, durant la sessió de control al president de la Generalitat en les Corts, ha preguntat a Puig sobre la situació de la Comunitat Valenciana en l’equador de la legislatura. “Després de sis anys en el govern i un any de gestió de la pandèmia no hem escoltat a Puig fer cap balanç seriós de la seua gestió més enllà que tenen plans, estudis, i tot tipus d’anuncis. Puig no exerceix com a president. No crec que siga un home moderat, sinó més aviat dessaborit, poc seriós i poc formal, que garanteix molta imposició i poca llibertat”.

Isabel Bonig ha assenyalat que “no pense baixar-me d’aquesta tribuna sense posar-li davant l’espill de la realitat. Puig s’ha dedicat a perseguir la llibertat sense miraments i en tota mena d’àmbits: en l’empresarial, en l’educatiu, en el sanitari, en el judicial, en el fiscal, en el dret a la propietat privada… Res nou: o comunisme o llibertat, ruïna o prosperitat. Han convertit una terra de llibertat en una terra estancada”.

La síndica popular ha assenyalat que “en el canvi de model de finançament ha perdut la seua credibilitat i ara guarda un silenci eixordador. En 2017 els valencians van pagar l’IVA i no li ho van retornar. Altres autonomies han requerit i guanyaran mentre vosté calla i perd 281 milions d’euros de l’IVA. Si al final li paguen aqueixos diners és gràcies a aquest grup que va anar als tribunals i del PP on governa. Com sempre, s’aprofiten de l’esforç i el treball dels altres. Ha estat incorporant una partida fictícia de 1.325 milions d’euros que era una reivindicació del poble valencià. En sis anys no ha aconseguit res. Diuen que no pujaran els impostos a la classes mitjanes i baixes i a la primera retallen i pugen impostos als matrimonis de rendes mitjanes i baixes, igual que vosté que ha pujat als valencians 3.300 milions d’euros del deute”.

Isabel Bonig també ha enlletgit a Puig que “la fiscalització al govern que abans defensava ara ja s’han acabat les comissions d’investigació quan tenen a veure amb les subvencions als seus germans. Això es diu falta de coherència però al carrer es diu que tenen vostés molta jeta”.

“Deien que anaven a recuperar aquesta comunitat i millorar l’estat del benestar” ha assenyalat Bonig. “La Comunitat Valenciana és la que més atur ha creat en aquest trimestre, amb 398.000 persones en desocupació, l’atur juvenil del 38% i 141.900 llars amb tots els seus membres en atur. En sis anys de govern, amb 6.000 milions d’euros més, han fet zero hospitals i zero centres de salut, hi ha menys personal sanitari i els que van contractar per al covid ara volen restringir-ho tirant al carrer a 3.000 persones de personal sanitari. Això és un altre Ximoanuncio acompanyat de mentides, per no parlar dels 17.000 dependents que han mort esperant el seu dret a percebre. Però això sí, mentrestant, mantenen a 340 alts càrrecs i gasten 1.100 milions d’euros més en personal. La valenciana és la quarta comunitat amb més pressió fiscal. Comunisme o llibertat, ruïna o prosperitat. En els pitjors moments hem estat al costat del govern, li hem oferit suport, i m’hauria agradat trobar en vosté una mica de comprensió i que haguera acceptat aqueixa col·laboració perquè el que vosté volia era la rendició del PP i això senyor Puig mai. Només ha portat més pobresa, més desigualtat, més atur”.

Finalment, Bonig ha demanat a Puig que “actue com a president i no com a secretari general del seu partit. Li reclame que s’alce davant Sánchez i exigisca justícia i igualtat per a la Comunitat Valenciana. Espere que vosté ho faça amb el Partit socialista com jo el vaig fer en el seu moment amb Mariano Rajoy”.