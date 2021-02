Bonig: “No hi ha pla ni gestió sanitària en la Comunitat només grans estafes i mentides de Puig

Isabel Bonig demana a Puig en la sessió de control “assumir responsabilitats polítiques per la desastrosa gestió als hospitals voladors, la vacunació, desatenció en l’Antiga Fe o les obres fantasma als hospitals”

Recomana a la consellera Barceló cuidar-se dels enemics interns i de “la Torquemada del Botànic”

La síndica del grup popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha assenyalat que “no hi ha pla ni gestió sanitària en la Comuitat, només grans estafes i mentides de Puig”.

Bonig ha indicat en la sessió de control, en la qual ha tingut un reconeixement per als familiars dels morts pel covid, que “estem vivint un engany muntat per Puig i que ha costat vida a milers de valencians. Portem 5.690 morts quan el mateix Puig va dir fa un any que “només seria una grip i que de covid no mor ningú” i, després la consellera Barceló, que estàvem preparats per a la segona ona, i, fa a penes uns dies, l’1 de febrer, Puig va arribar a dir que comencem a poc a poc a veure la llum, just el dia en què es van batre rècords de defuncions”.

La líder popular ha assenyalat que podem entendre la improvisació en la primera ona però no en la segona ni en la tercera. “El sistema sanitari de la Comunitat Valenciana no ha estat preparat. No hi ha pla, no hi ha gestió sanitària ni cohesió en el seu govern, només grans estafes i mentides com els hospitals voladors dels quals el 19 de març va dir que estarien en 15 dies. Un any després tenim un forat de 16 milions d’euros, ni un llit UCI i cap malalt allí. Si està tot correcte com assegura no sabem per què no tornen els pacients ni ensenyen els informes. La segona gran estafa són els pacients ingressats en l’antic hospital La Fe. Al principi va dir que era una faula que els allí ingressats estigueren en males condicions, després van callar i hui la justícia investiga. Tercera estafa: les obres fantasma als hospitals. En 2016 va anunciar un gran complex hospitalari en l’Antiga Fe i cent milions per a l’hospital militar de Mislata. Cinc anys després i amb 3.000 milions d’euros més en el pressupost hi ha molts endollats però zero obres en hospitals. I ara ix corrent a anunciar inversions com el de l’hospital de Mislata que enguany li donarà 3,2 milions d’euros, quasi reben més els seus germans amb les ajudes.

Bonig ha preguntat “per a quan s’assumiran responsabilitats polítiques per la desastrosa gestió del pla de vacunació. Mereixen que caiga tothom i dimitisca tothom. Oltra diu que no sap què passa amb les vacunacions en les residències, la patronal diu que és un problema de gestió, no de falta de dosi. No ha acceptat ni una sola de les propostes del PP, ni test massius en farmàcies, ni la creació de la infermera escolar, ni blindar la sanitat per llei. Nosaltres estem disposats a ajudar-lo a vosté i al poble valencià, però no vol, no ens accepta una sola proposta”.

Finalment, Bonig ha recomanat a la consellera Barceló cuidar-se i també protegir-se políticament. “No veurà en el PP un enemic. El seu problema no és Compromís, l’enemic el té dins, en el seu partit. Tots sabem qui és la mà que bressola el bressol d’aquest govern. Tots sabem qui és la Torquemada del Botànic, la que fa les vegades d’assessora espiritual del president i la inquisidora general del regne, la que envia a la foguera política o judicial a qui ella vol. Cuide’s jurídicament i no assumisca errors que no són seus”.