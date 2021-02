Bonig s’alia amb tots els sindicats per a demanar a Puig un pla de recuperació econòmica “seriós i vertader”

Connect on Linked in

La presidenta del PPCV reuneix els principals sindicats en un fòrum d’intercanvi d’idees sobre la gestió de serveis públics davant el buit de Puig

· “En una situació tan complicada és important unir esforços i buscar punts que tenim en comú”

· “Volem que la Comunitat Valenciana siga un referent industrial compatible amb el turisme”

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha demanat juntament amb els sindicats un pla de recuperació econòmica “seriós i vertader” davant la falta de diàleg per part de Puig.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha mantingut una reunió en la seu popular amb representants sindicals de CSIF, Intersindical, UGT, CCOO i ÚS per a celebrar un fòrum d’intercanvi d’idees sobre la gestió dels serveis públics i la necessitat de comptar en l’administració pública amb professionals experts en gestió.

Isabel Bonig ha indicat que “en una situació tan complicada és important unir esforços i buscar punts que tenim en comú. Tots trobem a faltar més diàleg social per part del govern de Puig. No es pot obviar als sindicats en les taules de negociació. Nosaltres volem comptar amb tots. És impossible construir gens només amb els quals són afins a tu com fa Puig. Li hem presentat centenars d’iniciatives a Puig però no fa cas i així anem, desastre rere desastre”.

Bonig ha plantejat la necessitat de “un pla de recuperació econòmic seriós i vertader. L’hostaleria, la restauració i l’actual model productiu és fonamental per a la nostra economia però cal dur a terme en paral·lel un procés de reindustrialització i suport als sectors industrials. Volem que la Comunitat Valenciana siga un referent industrial compatible amb el turisme o l’hostaleria. Som mal finançats. No sé quina espera Puig i Compromis a demanar una reforma del model de finançament igual que la demanaven abans”.

La líder popular ha denunciat que “ara hi ha menys funcionaris en la Generalitat. Els governs d’esquerres han produït una reducció del funcionariat, però ha engreixat el staff polític i el personal endollat. La taxa de temporalitat, en 2014 era del 47%, en 2019 és del 61%, un 20% més. No és veritat que amb govern d’esquerres hi ha millor gestió i millors serveis públics. Amb Puig i l’esquerra hi ha pitjors serveis públics”.

Respecte a una possible obertura, Bonig ha indicat que “estem a favor de l’obertura però volem veure els informes tècnics que ho justifiquen i quines mesures addicionals de gestió sanitària s’adoptaran. Puig no crida a ningú, ni tan sols als sindicats. Ningú comunica res al PP i després esperen la nostra comprensió i el diàleg. Puig ni tan sols té la deferència de comunicar a la líder de l’oposició les mesures que adoptarà. No sabem res de la desescalada. Demanem els informes tècnics, però no sabem on estan. No sabem quina mesura de gestió sanitària adoptarà o si això és sol màrqueting. En la vacunació, per exemple, no indiquen d’on trauran el personal per a aqueixes vacunacions massives que poden coincidir amb una quarta ona”.

Per a Isabel Bonig, en aquests moments l’important és centrar-se en el que està passant perquè la Comunitat Valenciana cada dia està més deprimida, les cues de la fam augmentant, el 35% de les empreses presenten greus problemes de liquiditat, o el pla Resisteix no serveix per a res. Mentrestant, no sabem què passarà amb els hospitals de campanya, ni el pla per a la vacunació, ni Puig ha fet res per a augmentar llits UCI”.

A més, també ha volgut mostrar tot el suport del PPCV a les forces de seguretat de l’Estat que actuen quan hi ha agressions. “No pot ser que Compromis i Podem isquen a criticar l’actuació de la delegada del govern i el PSOE no isca a defensar-la”. “Ribó hauria de dimitir, però ací no dimiteix ningú. És increïble que l’alcalde de la tercera capital e Espanya diga el que va dir. Si no respectem les normes no hi ha Estat, democràcia ni convivència. Un càrrec públic no pot desprestigiar a les forces i cossos de seguretat”.

CSIF i Intersindical

En la roda de premsa també ha intervingut la presidenta de CSIF-CV, Alicia Torres, qui ha destacat la necessitat de canvi de model productiu i de fer costat als sectors més danyats per la crisi. També ha intervingut Vicent Mauri, d’Intersindical, qui ha agraït a Bonig la invitació a participar en aquest fòrum de diàleg i ha incidit en què la situació és especialment dura per als treballadors, en l’aposta per la sobirania fiscal i la necessitat d’una fiscalitat progressiva per a millorar la vida dels valencians i valencianes.