Bonrepòs i Mirambell aprova les ajudes al menjador escolar per al curs 2020-2021

L’Ajuntament pretén fomentar la conciliació laboral i familiar

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell atorga per primera volta ajudes al menjador escolar a l’alumnat que s’ha quedat fora de la convocatòria de la Conselleria d’Educació. Aquestes ajudes van dirigides als alumnes tant d’Educació infantil com de Primària, empadronats al municipi.



Amb aquestes ajudes “es facilita que gran part del nostre municipi puga beneficiar-se d’aquest recurs garantit la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat. A més, com a administració pública, és el nostre deure garantir la conciliació de la vida familiar i laboral, i la concessió d’aquestes ajudes es fa necessària per a poder fer-la efectiva”, ha assenyalat el regidor d’educació, José Manuel Alberich.



Per a poder optar a la subvenció, es deurà haver presentat la sol·licitud d’ajuda al menjador escolar en la convocatòria de la Conselleria d’Educació i no haver rebut cap mena d’ajuda de les regulades en l’esmenada convocatòria ni haver superat la renda per càpita familiar el límit establert per la mateixa Conselleria.



El termini per a fer la sol·licitud es troba ja obert i es tancara el dimarts 10 de novembre. Totes les famílies que desitgen sol·licitar l’ajuda podran fer-ho presencialment a través del registre d’entrada de l’Ajuntament, o de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica municipal.



Els requisits, la documentació a aportar i la instància a complimentar es troben disponibles ja a la pàgina web de l’Ajuntament www.bonreposimirambell.es.