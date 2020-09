Bonrepòs i Mirambell investix Raquel Ramiro com a nova alcaldessa

Print This Post

La sessió extraordinària ha servit també per a incorporar les noves regidores del PSPV i PP Irene Martínez i Patrícia Carmen Ruiz de León, respectivament

Ramiro liderarà una corporació feminista formada per huit dones i tres homes

Durant la vesprada d’ahir dilluns, l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha celebrat una sessió extraordinària del Ple Municipal per a conformar la nova corporació, després de les dimissions de Rubén Rodríguez (alcaldia i regidor del PSPV) i Fernando Traver (regidor del PP).



La socialista Raquel Ramiro ha estat investida alcaldessa amb els cinc vots a favor del grup Socialista i les sis abstencions del Partit Popular (3) i Compromís (3). També han jurat el seu càrrec Irene Martínez, en les files socialistes, i Patrícia Carmen Ruiz de León, per part dels populars.



La nova alcaldessa ha pres la vara de comandament i ha assegurat que, per a ella, ser alcaldessa és un regal i una oportunitat per a millorar el seu municipi. “Donaré el millor de mi i del meu equip i vull escoltar els meus veïns i veïnes per a formar un equip imbatible gràcies al diàleg i el consens amb la resta de partits i aconseguir, així, projectes que milloren el dia a dia dels veïns de Bonrepòs i Mirambell”, ha assenyalat.



A més, ha donat la benvinguda a les noves regidores i ha agraït als membres de Compromís i del PP la seua tasca i voluntat de treballar de la mà de l’equip de govern: “L’oposició té un paper clau a favor de la democràcia i la transparència i cal reconéixer-ho”, ha assenyalat.



Ramiro ha valorat el tarannà de diàleg constant i d’escolta dels seus companys i companyes per a trobar solucions. En referència a la crisi social, econòmica i sanitària que ha suposat la pandèmia de la COVID-19, ha explicat que espera que no afecte als grans projectes de la legislatura: la Llar, la reforma del col·legi amb el Pla Edificant i la rehabilitació del magatzem agrícola.