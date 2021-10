Bonrepòs i Mirambell rendeix homenatge als serveis essencials per la seua actuació durant els mesos de pandèmia

Print This Post

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, en la seua setmana de Festes Majors, ha organitzat un acte en homenatge als Serveis Essencials per la seua actuació en els mesos de pandèmia.

Ahir diumenge, el poble de Bonrepòs i Mirambell es va reunir per a recordar i agrair el treball i la labor de la Policia Local, les i els sanitaris, la Brigada Municipal de Serveis, els voluntaris de Protecció Civil, així com a Elies Guanter i a José Antonio Muñoz, dos agricultors, veïns del municipi, que van posar a disposició els seus tractors per a ajudar en les labors de desinfecció del municipi durant el confinament.

Tots aquests grups i persones van rebre una placa commemorativa, a més de l’ovació i la gratitud de totes les persones que van presenciar l’acte.

Per part de la Policia local, i en nom de tots, van recollir la placa Miguel Ángel Vacas, actual cap de la policia, Vicente Marí, agent de policia local, i Pedro Navarro, anterior cap de la policia i que va estar en servei actiu fins a desembre de 2020.

Els voluntaris de Protecció Civil, que no han dubtat a col·laborar en tots els operatius que s’han sol·licitat des de l’Ajuntament, com per exemple el repartiment de màscares o de les mones de Pasqua per a les i els menors durant la part més dura del confinament, també van obtindre el seu reconeixement.

A més, es va fer lliurament d’una altra placa com a homenatge pòstum a Andrés Sedeño Moya, membre de Protecció Civil de Bonrepòs i Mirambell que va dedicar molts anys al voluntariat en el municipi.

Ricardo Herrero, cap de manteniment de l’Ajuntament, i part del personal de la brigada, van ser els encarregats de recollir la placa en agraïment als serveis de la Brigada Municipal.

Quant als agricultors que van col·laborar desinteressadament en les labors de desinfecció dels carrers i places del poble, la placa destinada a Elies Guanter la van recollir, en el seu nom, la seua germana i la seua neboda, al no trobar-se ell en el municipi.

Finalment, José Antonio Muñoz, va recollir també la seua placa i es va mostrar molt agraït per això. A més, va aprofitar la seua intervenció per a animar als més joves a acostar-se al món de l’agricultura.

L’alcaldessa Raquel Ramiro, en el seu discurs, va destacar que totes aquestes persones “són herois quotidians de carn i os que fan la seua labor dia a dia pensant en el benestar de totes i tots abans que en el seu propi”.

“Especialment, cal recordar la seua implicació i col·laboració durant els 15 dies de confinament perimetral que vam tindre a Bonrepòs i Mirambell després del passat Nadal, una situació inèdita de la qual de nou vam poder tirar avant gràcies a la dedicació dels nostres voluntaris de Protecció Civil i la professionalitat de la nostra Policia Local”, va contar l’alcaldessa.

Ramiro també va tindre paraules d’agraïment per a totes aquelles persones que van estar en primera línia, com a treballadors de supermercats, transportistes, comerços bàsics, etc.

Així mateix, l’alcaldessa va voler transmetre la seua alegria i orgull per la solidaritat demostrada per tota la població de Bonrepòs i Mirambell, que en els temps més difícils “sempre va estar disposada a tirar una mà, ja anara cosint màscares o realitzant pantalles protectores per a tot el que ho necessitara.”.

L’alcaldessa va continuar el seu discurs felicitant els més xicotets i xicotetes pel seu comportament, que ha sigut exemplar tant durant el confinament com en els mesos posteriors.

Finalment, Ramiro també va dedicar unes paraules a les famílies i amistats d’aquelles persones que desafortunadament han mort per coronavirus durant aquest temps en el municipi i els va manar un sentit abraçada.