Bravo destaca “la labor essencial” de l’Oficina de Denúncies de Violència de Gènere de València en atendre “ i protegir 1.084 dones” des de 2019

Les professionals del centre han aconseguit que s’interpose una denúncia per violència cada 48 hores i la seua dotació policial ha practicat, de mitjana, tres detencions de presumptes maltractadors per setmana

La consellera preveu que aquest “projecte pioner i únic a Espanya” amplie a l’octubre amb un altre centre en el Palau de Benalúa d’Alacant i un tercer al novembre a la Ciutat de la Justícia de Castelló

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha destacat la “esperançadora tasca” que, ha dut a terme l’Oficina de Denúncies de Violència de Gènere de la Ciutat de la Justícia de València “en atendre i protegir 1.084 dones” des de la seua obertura fa dos anys. “Aquest projecte pioner i únic a Espanya −ha explicat la consellera− ha tingut uns resultats tan prometedors que que aquest mateix any volem comptar amb dues oficines especialitzades més: una a Alacant i una altra a Castelló, amb les mateixes prestacions que la de València”.

El centre, que va obrir les seues portes el 15 d’abril de 2019, ha atés des de llavors a 1.084 dones, la qual cosa implica una mitjana de dues al dia, “i això fins i tot en els moments més durs del confinament”, ha puntualitzat.

Gabriela Bravo ha subratllat que, en l’oficina, “les dones víctimes interposen una denúncia cada 48 hores contra els seus presumptes maltractadors i això és important perquè, en la Comunitat Valenciana, segons les dades del Consell General del Poder Judicial, les víctimes del terrorisme masclista tarden, de mitjana, set anys i quatre mesos a verbalitzar la seua situació. Així, hem aconseguit que més de mig miler de dones facen el pas perquè se senten acompanyades i protegides en tot moment per professionals especialitzats i compromesos amb la seua situació”.

A més, la dotació policial del centre ha practicat un total de 167 detencions, és a dir, tres a la setmana, mentre que ha dut a terme accions de protecció especial a 278 dones que estaven en risc mitjà, alt o extrem de patir una agressió segons la qualificació del sistema Viogen.

D’altra banda, en aquests dos anys, l’Oficina ha treballat en la millora dels atestats policials amb la finalitat d’aconseguir una millor instrucció judicial d’aquests.

Per a això, s’ha reduït la seua grandària, s’han ordenat les diligències i afegit unes altres que no es realitzaven, s’ha simplificat la informació de drets i s’ha millorat la presa de declaracions per a potenciar la prova del denunciat i demostrar la habitualitat del suposat maltractament físic o psicològic.

En aquest sentit, Gabriela Bravo ha reconegut “el treball de coordinació de l’Oficina amb la Fiscalia, així com amb els 38 jutjats de Violència de Gènere de la Comunitat Valenciana que van tramitar en 2020 quasi 22.000 denúncies i van dictar 2.621 sentències condemnatòries”.

Aquests números, segons la consellera “ens recorden la magnitud del problema i justifiquen els esforços en inversions, treball i compromís que el Consell del Botànic està duent a terme per a lluitar contra el terrorisme masclista”, ha conclòs Gabriela Bravo.