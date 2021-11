Bravo participa en la V Jornada ‘Huerfan@s de la Violència de Gènere’ de la Fundació Dones i el Fons de Beques Soledad Cazorla

Connect on Linked in

Defensa la necessitat de la trobada per “les 37 assassinades i els 24 orfes que ja s’ha cobrat enguany el terrorisme masclista”

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha participat aquest dijous a Madrid en la ‘V Jornada Huerfan@s de la Violència de Gènere’ organitzada pel Fons de Beques Soledad Cazorla i la Fundació Dones.

La jornada, que s’ha celebrat al Senat, ha reunit càrrecs públics, juristes i persones expertes en violència de gènere que han analitzat la situació dels orfes i òrfenes del terrorisme masclista a Espanya.

La consellera ha assegurat que les 37 dones assassinades per les seues parelles o exparelles a Espanya en aquest 2021 i els 24 orfes i òrfenes que han deixat aquests crims “justifiquen plenament trobades com aquest per a compartir experiències i buscar solucions per a aquest drama”.

A més, Bravo ha ressaltat que aquesta iniciativa “és el millor homenatge que es pot fer a la memòria de Soledad Cazorla, la primera fiscal de Sala del Tribunal Suprem especialitzada en violència de gènere que va ser pionera a posar l’accent en la necessitat d’ocupar-se de les víctimes col·laterals del terrorisme masclista, és a dir, els xiquets i xiquetes, que es troben amb una mare morta i un pare a la presó”, ha conclòs.