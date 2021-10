Burjapower, el club amb major representació en la Nicoboco 10k de Godella

Print This Post

Les ganes de córrer estaven molt presents des de feia mesos i l’aigua no anava a ser un impediment per a no eixir al carrer a donar el millor de cadascun i de cadascuna en una de les primera carreres populars de l’any després de les vacances estivals.

Amb la il·lusió de tornar a trepitjar l’asfalt en grup, amb les ganes que el nom de Burjassot es vera per tots els carrers i que el groc que els representa fóra present en una prova esportiva, 23 components del club de corredors populars Burjapower de Burjassot han participat aquest cap de setmana en la Nicoboco 10k de Godella convertint-se en el més nombrós de la carrera.

Amb un recorregut que coneixen a la perfecció, no en va molts dels seus entrenaments de dimarts i dijous a la vesprada trepitgen els carrers d’aquest, els Burjapower van eixir a competir amb molta força, sense deixar-se frenar per l’aiguat que va caure el dissabte i disposats a gaudir del que més els agrada, córrer.

Animats també per un nodrit grup de components de l’entitat que no van poder córrer en aquesta ocasió, els resultats dels corredors de Burjapower van ser molt destacats, alguns d’ells aconseguint temps de 41:26 com José Decodes, seguit de Luis Anguís amb 41:37 i Toni Terrones amb 42:45.

La marea groga de Burjapower ha començat a rodar i la seua pròxima cita serà aquest mateix cap de setmana, en la 10K València Ibercaja 2021.