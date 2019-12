“Burjassot: 40 anys en democràcia 1979-2019», nova exposició a la Casa de Cultura”

Print This Post

La Casa de Cultura de Burjassot ha inaugurat una de les exposicions més especials de totes les que ha albergat al llarg d’enguany. Una mostra, impulsada des de la Regidoria de Cultura i Memòria Democràtica, dirigida per Javier Naharros, que té per títol «Burjassot: 40 anys en democràcia 1979-2019».

L’exposició se centra, tant en els anys que comprenen la primera legislatura dels Ajuntaments democràtics després de les eleccions d’abril de 1979, com en un repàs per aquests quaranta anys de vida democràtica a Burjassot. La mostra recorre, per mitjà de fotografies i retallades de premsa inèdits, l’evolució de la vida política i social de Burjassot entre 1976 i 1984. A més, s’exposaran els retrats dels Alcaldes de Burjassot de tota aquesta era democràtica, fins als nostres dies.

Amb aquesta exposició, des de la Regidoria de Cultura i Memòria Democràtica “es pretén homenatjar els veïns i veïnes de Burjassot que, durant aquests difícils anys, no sols van lluitar per la llibertat sinó també van eixir als carrers a reclamar millores en els seus barris”, així mateix, també es vol fer un homenatge “a les dones i als homes que, des dels seus llocs de responsabilitat institucional, van fer possible, i amb molt d’esforç, la construcció i consolidació de la democràcia des dels Ajuntaments”, en paraules de Javier Naharros.