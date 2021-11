Burjassot aprova diferents bonificacions en els impostos sobre vehicles i activitats econòmiques

Connect on Linked in

El Ple de l’Ajuntament de Burjassot, en la seua sessió ordinària del mes d’octubre, ha aprovat per unanimitat de tots els grups que ho componen, PSPV-PSOE, PP, Ciutadans, Compromís, Totes Podem i VOX, la modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i la reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.

En tots dos casos, s’ha aprovat la modificació de les bonificacions de tots dos impostos, pensant a alleujar, en la mesura que siga possible, les economies familiars.

Així, en el cas de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, s’ha modificat l’article 7 de l’ordenança afegint el punt dos on s’especifica que “els vehicles que utilitzen exclusivament combustibles no contaminants com GLP (gas liquat), gas natural, biocarburants (biodièsel, bioetanol, biogas) o hidrogen, tindran una bonificació del 75% en la quota de l’impost. Aquesta bonificació tindrà efectes en l’exercici fiscal següent al de la sol·licitud”.

En referència a l’impost sobre activitats econòmiques, s’ha afegit el punt sis a l’article 7 de l’ordenança que passa a disposar que “els subjectes passius que tributen per quota municipal i que utilitzen o produïsquen energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració, es beneficiaran d’un 10% de bonificació en la quota municipal amb un màxim de 100€. A aquest efecte, es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables les contemplades i definides com a tals en el Pla de Foment de les Energies Renovables. Es consideraran sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que permeten la producció conjunta d’electricitat i energia tèrmica útil”.