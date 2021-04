Burjassot celebra el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme sumant-se a la campanya “Puc aprendre. Puc treballar”

Connect on Linked in

L’Assemblea General de les Nacions Unides va instaurar en 2007 el 2 d’abril com a Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, amb l’objectiu de posar en relleu la necessitat de contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) i promoure la seua inclusió en tots els àmbits de la societat, com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Cada any, el moviment associatiu de l’autisme a Espanya promou una campanya de conscienciació, en coordinació amb Autisme Europa, per a visibilitzar la realitat del col·lectiu, les seues capacitats i les seues necessitats. I a aquesta campanya, que en 2021 té per lema “Puc aprendre. Puc treballar” ha volgut sumar-se l’Ajuntament de Burjassot, des de la mateixa Alcaldia. Amb ella, es pretén instaurar consciència en la societat sobre com crear les condicions adequades per a fer que l’educació i l’ocupació siguen més accessibles per al col·lectiu autista.

“Són moltíssimes les persones, no sols en el món, Europa o Espanya, sinó també a Burjassot, que formen part de la nostra societat més pròxima, dels nostres cercles d’amistats, de la nostra pròpia família que tenen algun tipus de trastorn de l’espectre autista, en molt diversos graus. Es fa necessari que des d’àmbits tan transversals de la nostra vida com són l’educació o la vida laboral, la inclusió d’aquest col·lectiu siga un compromís en ferm de tots els agents, incloent òbviament a les institucions públiques”, ha declarat Rafa García, Alcalde de Burjassot.

Per a visibilitzar la campanya en xarxes socials, s’anima a la societat a participar fent un gest per l’autisme i compartir-lo amb les etiquetes #DiaMundialdelAutismo i #PuedoaprenderPuedoTrabajar. Participar és tan fàcil com seguir uns senzills passos. En primer lloc, es tracta de sostindre amb la mà una eina o utensili relacionada amb alguna habilitat o capacitat que definisca a la persona. També es poden utilitzar els encunys descargables disponibles en la pàgina web. A continuació es tracta si es fes una foto, un breu vídeo o un gif amb aquesta eina, utensili o encuny per a, finalment, compartir l’arxiu en les xarxes socials amb els etiqueta esmentats. L’objectiu d’aquest gest és mostrar que cada persona és diferent i té unes determinades fortaleses, que la societat pot i deu fomentar per a ser cada vegada més respectuosa amb la diversitat.

D’altra banda, la façana de l’Ajuntament de Burjassot també s’il·luminarà de blau el pròxim 2 d’abril, amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, sumant així un més als milers d’edificis i monuments emblemàtics de tot el món que aqueixa jornada s’il·luminen de blava com a mostra de suport i solidaritat amb el col·lectiu de persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) i les seues famílies. Es tracta de la campanya de sensibilització internacional Light It Up Blue (LIUB), promoguda per “Autism Speaks” a la qual se suma el moviment associatiu de l’autisme a Espanya.

S’estima que set milions de persones tenen trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) a Europa. A Espanya, més de 450.000 persones ho pateixen. Per a totes elles, l’accés a l’educació i a l’ocupació no són només un dret, sinó també factors clau per a la seua qualitat de vida.