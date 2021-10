Burjassot celebra Sant Dionís i el Dia de l’Amor Valencià amb el comerç, en valencià i amb perspectiva de gènere

Connect on Linked in

El pròxim 9 d’octubre, els valencians i valencianes celebrem també la tradicional festivitat de Sant Dionís, jornada coneguda també com a Dia de l’Amor Valencià ja que tradicionalment, és el dia en què les parelles valencianes es demostren el seu amor regalant-se l’anomenada mocaorà, els típics dolços de la piuleta i el tronador i altres fruites de massapà, que s’adquireixen embolicats en un mocador de fantasia.

Després de l’èxit obtingut en la passada edició de 2020, les regidories d’Igualtat i Feminisme i de Promoció del Valencià, a través de Aviva Burjassot i Espai Dóna, respectivament, i amb la col·laboració del sector comercial del municipi, han tornat a posar en marxa la campanya “Dia de l’amor valencià”, una campanya que, en llengua valenciana, s’està desenvolupant en els diferents forns i pastisseries, així com a les botigues de complements del municipi, i paral·lelament a través de les xarxes socials. Una campanya que pretén trencar estereotips de gènere a l’hora de qui regala què a qui.

Així, en aquests establiments, s’han repartit més de 1400 targetes perquè les persones que adquirisquen la seua mocaorà aquests dies reben una d’aquestes targetes amb les quals personalitzar el seu missatge d’amor cap a la persona que vulguen. Aquestes targetes contenen, a més, un missatge amb el qual l’Ajuntament de Burjassot pretén desmitificar la tradició que sempre siga l’home qui regale a la dona, sinó que també la dona pot prendre la iniciativa per a regalar, la mocaorà en aquest cas, a qui vulga. Quant a les imatges que il·lustren les targetes, la primera representa a Rosie the Riveter, tota una icona estatunidenca per a les dones que s’atreveixen a trencar els rols de gènere establits per la cultural. La segona imatge representa el tronaor, un dels principals dolços de la mocaorà.

Quant a l’estrofa que es pot llegir en les targetes entregades en els comerços, es tracta d’un decasíl·lab, de gran tradició en la literatura valenciana, el qual ja es recitava en els temps d’Ausiàs March, en el segle XV. Les persones que vulguen rebre la seua targeta amb aquesta estrofa per a dedicar el seu tradicional mocaorà a la persona que desitgen podran demanar-la en qualsevol forn o botiga de complements de Burjassot on compren el seu regal, entre el 6 i el 9 d’octubre, sense oblidar que aquest últim coincideix amb la festa per antonomàsia dels valencians i valencianes.