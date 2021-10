Burjassot celebrarà el 9 d’octubre amb el repartiment de arròs amb fesols i naps per a menjar a casa

Connect on Linked in

La festivitat de tots els valencians, el 9 d’octubre, és una data marcada en el calendari de manera molt especial per a l’Ajuntament de Burjassot ja que suposa un dia de festa per a tot el municipi que s’uneix per a celebrar-lo entorn d’un dels plats més típicament valencians, el arròs amb fesols i naps.

Enguany aquesta celebració s’adaptarà a la situació sanitària i, per aquest motiu, el repartiment d’aquest típic plat valencià es farà només per a portar a casa. El Consistori, des de la Regidoria de Festes, dirigida per Manuel Pérez Menero, i amb la col·laboració de la Clavaria de Sant Roque 2022, ha organitzat el repartiment de calderes a les 13.30 hores en l’aparcament de les Palmeres.

Aquelles persones que vulguen degustar a les seues cases aquest fabulós arròs, hauran de portar el seu recipient (cassola, olla, etc.) perquè els cuiners els servisquen en un dels tres punts habilitats per a això: des de Guillem de Castro, des de Pintor Goya o des del Centre de Salut. Aquestes seran les entrades a les tres files de repartiment en les quals caldrà mantindre la distància de seguretat i portar la màscara posada en tot moment.

“Vivim sempre el 9 d’octubre de manera festiva ajuntant-nos entorn d’un bon plat d’arròs però, enguany, no podem fer-ho com ens agradaria a causa de la situació creada per la Covid-19”, ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “però això no significa que no anem a viure-ho amb il·lusió i aportant el nostre granet d’arena al fet que, a poc a poc, tot vaja reprenent la normalitat. Per aquest motiu, es farà el repartiment de l’arròs perquè tots els veïns i les veïnes que així ho desitgen se l’emporten a casa i el compartisquen amb les seues famílies. Per aquest motiu, és indispensable que porten els seus recipients per a poder transportar-lo”.

Com s’ha assenyalat, el repartiment començarà a les 13.30 hores i, a l’haver tres punts per a això, serà fluït i ràpid amb el que es demana a les veïnes i els veïns que es vagen a acostar pel seu arròs que ho facen de manera escalonada.

A la nit, la pólvora tindrà també el seu protagonisme ja que, a les 23.00 hores, des de l’aparcament del Díaz Pintado, la Pirotècnia Piroval dispararà un castell, amb 200 quilos de pólvora i la col·laboració de la Diputació de València, que es podrà veure des de tota la població.