Burjassot: El Ple de Burjassot aprova el Manifest reivindicatiu pel Dia Internacional de les Dones, amb el vot en contra de Vox

Ple de Burjassot aprova el Manifest reivindicatiu pel Dia Internacional de les Dones, amb el vot en contra de Vox

El Ple de l’Ajuntament de Burjassot corresponent al mes de febrer, celebrat en la vesprada del dimarts 23, ha servit per a aprovar el Manifest reivindicatiu pel Dia Internacional de les Dones, un document que ha comptat els vots a favor de tot el Ple, a excepció del vot de Veu, que ha votat en contra.

El text del Manifest, elaborat pel Fòrum de Participació per la Igualtat de Gènere de Burjassot, posa l’accent en l’últim any, marcat profundament per la pandèmia que ha canviat “el ritme de les nostres vides i ha suposat un esforç, tant individual, com a social i institucional per a seguir avant de la millor forma possible”.

El text del Manifest reivindicatiu de Burjassot es difondrà, el pròxim 8 de març, Dia Internacional de les Dones, a través d’un vídeo que, encapçalat per l’Alcalde, Rafa García, responsable de l’àrea d’Igualtat i Feminisme, dóna veu a diferents persones i entitats municipals, totes elles components del Fòrum de Participació.

Entre les dades que recull el Manifest, extrets de la revista científica “Métode”, que relacionen dona i Covid-19, es desprén que “ la pandèmia no afecta igual a dones que a homes és un fet. La pandèmia ens ha portat una nova bretxa de gènere que s’evidencia amb dades en un major risc de contagi en les dones, per la seua posició més vulnerable com a professionals del sector sanitari i com a cuidadores en l’àmbit del treball domèstic, remunerat i no remunerat. Les dones confirmades com a cas de COVID-19 representen un 63% en el factor de risc 1; en el factor 2, també són un 63%; en el factor 3, s’aprecia la feminització del personal sanitari, ja que un 76,5% del personal sanitari amb COVID-19 són dones; en el factor 4, un 60% són dones”.

“Per part de les institucions públiques”, contínua el Manifest, “s’han adaptat accions per a, malgrat no poder desenvolupar-les presencialment, no cessar la formació i informació, amb perspectiva de gènere segons les necessitats de la ciutadania. S’ha posat en marxa el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Burjassot i, durant aquest any, es continuarà treballant per a crear el Pla Municipal amb l’objectiu d’afermar el compromís de Burjassot per l’avanç en la consecució d’una societat lliure d’actituds masclistes”.

Finalment, el Manifest posa la vista en un futur pròxim “en el qual continuar avançant cap a un futur millor com a ciutadania i continuar reclamant a les institucions locals, autonòmiques i estatals polítiques que facen front a la bretxa salarial existent, a la divisió sexual del treball que condemna a les dones a la precarietat, la discriminació laboral i els treballs pitjor pagats, no remunerats, invisibles i il·legals; que es visibilitze i reconega el valor i dignitat del treball domèstic i de cures que realitzen les dones i els seus drets i fomentar aquelles mesures dirigides a la conciliació familiar, personal i laboral que afavorisquen l’accés de les dones a l’ocupació”.