Burjassot obri els espais de joc, els gronxadors, les pistes multideportivas i les zones esportives dels parcs

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot està realitzant al llarg del dia de hui dilluns i demà dimarts la neteja i desinfecció de zones de jocs i esportives de diversos parcs i zones verdes del municipi. Després de l’entrada en la Fase 3, es posen en funcionament els jocs infantils, en parcs i zones d’oci, i de les pistes esportives, tant les situades als parcs públics del municipi com les pistes multideportivas situades en l’aparcament de l’estació del metro de Burjassot, la situada en la zona de Cantereria i la situada en l’aparcament de les Palmeres.

Així, s’obriran tots els espais de joc, tant els dels més xiquets com els aparells de gimnàstica biosaludable per a adults, que hi ha als parcs públics i els situats en les diferents zones verdes del municipi.

D’igual manera, s’obriran les pistes esportives del Parc de la Granja, la trepitja de skate i el recinte de petanca i de jocs tradicionals. El mateix succeirà al Parc de l’Eixereta, on es procedirà també a l’obertura de la zona esportiva i de petanca.

“Procedirem a l’obertura de les zones de jocs del municipi, tant les que són als parcs com en les zones verdes després d’haver procedit a la seua desinfecció de manera minuciosa”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “a poc a poc anem adaptant-nos a la nova normalitat i és molt important que continuem mantenint totes les mesures sanitàries individuals que se’ns han indicat. Amb l’obertura dels jocs, tant per a xicotets com per a majors, fem un pas més en benefici de la ciutadania però, com he assenyalat, és important que continuem mantenint el distanciament social, l’ús de la màscara i fer cas de totes les recomanacions sanitàries que ens marquen tant des del Ministeri de Sanitat com des de la Generalitat”.