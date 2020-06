Burjassot obri les cafeteries i perruqueries dels centres socials, que seguiran sense activitat fins a setembre

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria de majors, que dirigeix Mª Ángeles Navarro, està ultimant les accions pertinents amb la finalitat que els centres socials del municipi comencen a recuperar la seua normalitat. El primer pas serà la reobertura de les cafeteries d’aquests centres socials, així com del servei de perruqueria en alguns d’ells.

Així, el dilluns 22 de juny, obriran les cafeteries dels centres socials de Tendre Galván, Vila del Pilar, La Granja i Isaac Peral, mentre que dilluns que ve 29 de juny obrirà la cafeteria del centre social Bailèn. En les cafeteries dels centres socials no estarà permesos els jocs de taula, com ara el parxís, les cartes o el dominó ni cap altre joc similar. Tampoc estaran habilitades les sales de ball. En el centre social de la Vila del Pilar, sí que obrirà el camp de petanca i la zona de jocs biosaludables.

Per part seua, també les perruqueries obriran a partir del dilluns 22 de juny, en el centre social de la Granja i de la Vila del Pilar, mentre que el 23 de juny obrirà també la perruqueria de Tendre Galván. Els usuaris i usuàries que vulguen acudir a la perruqueria, hauran de sol·licitar cita prèvia, telefònicament, amb la persona responsable de cada perruqueria.

Pel que respecta a les activitats que formen part del programa de convivència i tercera edat, que s’organitzen des de la regidoria de Majors, aquestes es reprendran a partir del mes de setembre igual que les oficines de les Juntes directives de cada centre social que, de moment, romandran tancades, sempre que la situació sanitària així ho permeta.

Prèviament a l’obertura d’aquestes instal·lacions, l’Ajuntament de Burjassot està duent a terme, aquests dies la neteja i desinfecció exhaustiva de les mateixes amb el canó d’ozó, adquirit recentment per l’Ajuntament de Burjassot. Una vegada represa l’activitat permesa, tant en cafeteries com en perruqueries, es duran a terme els pertinents protocols de neteja i desinfecció continuada.

“Els nostres majors han sigut un dels col·lectius sens dubte més afectats d’aquesta pandèmia. És hora que, a poc a poc, i amb la màxima cautela, vagen recuperant uns certs espais de socialització com poden ser les cafeteries dels centres socials del nostre municipi. Encara que encara és prompte per a reprendre l’activitat d’aquests centres, al cent per cent, entenem que almenys les cafeteries i el servei de perruqueria ha de començar a recuperar una certa normalitat, sumant responsabilitat individual i compromís municipal en matèria de neteja i protecció”, ha declarat Rafa García en referència a aquesta nova acció per a la progressiva desescalada de Burjassot.