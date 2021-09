Burjassot organitza una jornada sobre diversitat social

Print This Post

De mans de la Regidoria de Serveis Socials, dirigida per Isabel Mª Mora, dijous que ve 23 de setembre el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado acollirà una jornada sobre diversitat social. Aquesta jornada estarà impartida per persones pertanyents a Lambda, Col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar.

La jornada començarà a les 18.00 hores en el citat espai municipal i es desenvoluparà sota el títol “LGTBiblioteca”. Es tracta, com han assenyalat des de Lambda, d’una biblioteca humana en la qual intervindran quatre persones diferents que viuen quatre realitats diverses. Cadascuna d’elles contarà les seues experiències i les seues històries de vida amb la finalitat de visibilitzar les diferents realitats que hi ha en la societat.

L’objectiu és donar visibilitat a la diversitat sexual i de gènere i ajudar al fet que desapareguen els prejudicis socials, a través del diàleg, a qualsevol realitat diferent.

L’activitat està oberta a tota la ciutadania, des de xicotets a majors, igual que a les entitats socials del municipi. En aquest últim cas, tenint en compte que l’aforament de la sala és limitat, poden posar-se en contacte amb la Regidoria per a confirmar el nombre d’assistents per associació.

La jornada compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, des de l’àrea d’Igualtat i Polítiques Inclusives