Burjassot recull més de 79.000 quilos de roba i calçat destinats Càritas i als projectes que desenvolupa

Malgrat la situació sanitària que des de l’any passat s’està vivint, amb les conseqüents mesures de confinament domiciliari que durant uns mesos no van permetre eixir al carrer, les veïnes i els veïns de Burjassot han tornat a mostrar el seu costat més solidari amb les persones que més el necessiten. No és per a menys ja que, tal com han informat des de Càritas, Burjassot pràcticament ha mantingut les seues xifres de donacions de roba l’any 2020, arribant als 79.090 quilos; donacions que han permés a l’entitat finalitzar l’any amb el mateix nombre de persones del col·lectiu en risc d’exclusió social a les quals ajuden de manera activa.

Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, des del projecte social i mig ambiental de Koopera, al costat de Arropa València, s’adoptaven les mesures pertinents per a vetlar per la seguretat dels seus clients, treballadors, voluntaris i col·laboradors. Com no podia ser d’una altra manera, també es tenia en compte a totes les persones que donen roba i calçat i la depositen en els deu contenidors repartits per Burjassot per a tal efecte.

Els ciutadans i les ciutadanes de Burjassot han sigut molt responsables a l’hora de depositar la seua roba usada en els contenidors ja que, durant els mesos de confinament, i tal com es va sol·licitar des de Koopera, es van reduir per a evitar el risc de tots els col·lectius implicats. Una vegada en la nova normalitat, s’han tornat a realitzar les donacions de roba, sent el mes d’octubre en el qual major nombre de quilos es van recollir, aconseguint els 8.848. Durant els mesos de maig i juny les xifres han sigut molt similars, arribant als 8.534 i 8.520 quilos, respectivament.

El contenidor situat en la Plaça Francisca Navarro, encreuament amb Ausiàs March, és el que major nombre de quilos va recollir al llarg de tot l’any passat, amb 10.228 quilos recollits.

En el còmput general, destaquen també els contenidors situats al carrer Pintor Goya, encreuament amb Bautista Riera, amb 8.564 quilos recollits, el situat al carrer General Prim, encreuament amb Doctor Lleonart, amb 8.516 quilos i el de l’Avinguda Pi i Margall, encreuament amb Mariano Ribera, amb 8.287 quilos recollits.

Salvant el confinament i la irregularitat que ha portat la pandèmia, tal com han assenyalat des de Arropa, “ha sigut un exercici brillant, hem mantingut tots els llocs de treball, la nostra principal preocupació, i recollit un 95% de roba i calçat respecte a l’any anterior”.

Mitjançant el projecte d’acció social i d’ajuda a persones en risc d’exclusió social, Càritas València, mitjançant les empreses d’inserció Koopera i Abrigalla València, ha donat treball a cinquanta operaris, del citat col·lectiu i han sigut quinze treballadors d’inserció els qui van finalitzar el programa, i en l’actualitat huit d’ells han accedit al mercat laboral ordinari.

Els contenidors, situats a Burjassot, es poden trobar als carrers Ferrocarril (Parc Albán); Pi i Margall amb Mariano Ribera; Inés Mir amb Sant Tomàs; Francisca Navarro amb Ausiàs March, José Carrau, Ronda del Castell amb Séquia de Moncada; Pintor Goya amb Bautista Riera; General Prim amb Doctor Lleonart; Carretera de Llíria amb Independència i Carretera de Llíria amb Carrer Balmes.