Burjassot repartirà 10.000 màscares entre els comerços i serveis del municipi la setmana vinent

L’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Comerç, dirigida per Rosa Coca, continua adoptant mesures per a ajudar en tot el possible als comerços i serveis del municipi davant la situació d’alerta sanitària que s’està vivint. Així, des del Consistori, i tenint en compte les últimes recomanacions del Ministeri de Sanitat, es farà lliurament de màscares a tots els comerços i serveis del municipi.

Els comerciants podran passar la setmana vinent, del 15 al 19 de juny de 9.00 a 14.00 hores, pel Centre Social La Granja, situat al costat de la Casa de Cultura, per a recollir un sobre en el qual se’ls entregaran cinc màscares per negoci. Hostalers, comerciants de tots els àmbits, empreses de serveis…tot el teixit comercial de Burjassot pot passar per la planta baixa del citat Centre Social per a recollir les seues màscares.

“Farem lliurament de 10.000 màscares als comerços i serveis de Burjassot”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, “ja que sabem que per als nostres comerciants l’haver de portar-les durant tot el dia per a atendre els seus clients els suposa una despesa afegida als seus negocis. Continuem fent passos per a ajudar-los en tot el que podem des de l’Ajuntament, seguint sempre les recomanacions que ens marca el Ministeri de Sanitat”.

Per a García, “tota ajuda que puguem brindar als nostres negocis és poca i continuem treballant per a poder augmentar-les. A l’inici de l’estat d’alarma facilitem als comerços essencials oberts a Burjassot mampares protectores per als seus taulells, també màscares i pantalles i, ara, entregarem màscares a tots els comerços del municipi. Apostem pel nostre comerç i per garantir-los, tant a ells com als seus clients, les màximes mesures sanitàries possibles que estan al nostre abast”.