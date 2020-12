Burjassot suspén en 2021 la taxa de terrasses per a bars, restaurants i cafeteries

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb l’inici de l’estat d’alarma decretat pel Govern, el mes de març, una de les primeres mesures que adoptava l’Ajuntament de Burjassot per a ajudar al sector hostaler del municipi va ser la suspensió de la taxa de terrasses per a bars, restaurants i cafeteries. Aquesta suspensió, adoptada el 18 de març de 2020, es va confirmar de nou el mes de maig amb la suspensió definitiva de la taxa de taules i cadires per a tot el que restava d’any.

Tenint en compte la situació que actualment continua vivint l’hostaleria i, atesa la situació sanitària, des de l’Ajuntament s’ha aprovat “la suspensió, per a tot l’any 2021, de la citada taxa. Som molt conscients de la difícil situació que està vivint el sector hostaler del nostre municipi i, per aquest motiu, la suspensió del pagament de la taxa és una mesura que hem adoptat amb l’objectiu clau de continuar ajudant als nostres hostalers”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

“Tots hem d’ajudar-nos, hem d’acostar el muscle en tot el que puguem i ajudar a tots els nostres col·lectius i, més si cap, en aquests moments, als nostres bars, restaurants i cafeteries que estan veient limitada la seua activitat. Des de l’Ajuntament coneixem de primera mà aquesta situació i, per aquest motiu, hem pres la decisió de suspendre el cobrament de la taxa de terrasses per a bars, restaurants i cafeteries l’any vinent”, ha continuat el màxim representant municipal.

Des del Consistori es continuarà treballant en el desenvolupament de diferents línies de treball específiques destinades a la reactivació de l’economia local, amb la creació d’ajudes als comerços i a l’hostaleria, així com per a la formació en totes aquelles matèries que aquests sectors necessiten per a avançar en les eines en línia i internet o xarxes socials.