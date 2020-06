Busquen una solució urgent a les bombes d’aigua avariades del pas subterrani de Massalfassar

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Massalfassar treballa a contrarellotge per posar solució a l’avaria de les bombes d’aigua situades al pas subterrani en les vies del ferrocarril. Una d’elles portava trencada des de fa aproximadament huit anys, i l’altra, que fins ara donava servei extraient l’aigua de la manar natural allí ubicada, ha quedat també inutilitzada aquesta mateixa setmana, a causa del seu deteriorament.

Com a recurs provisional, s’han instal·lat tres bombes de baixa potència que l’Ajuntament utilitza habitualment en èpoques de pluja per combatre xicotetes inundacions, però no tenen la força suficient. Mentre, la bomba recentment avariada ha estat extreta per una empresa especialitzada i està pendent de reparació. En cas de no tindre solució, el consistori haurà d’adquirir una de nova, o llogar una de gran potència mentre perduren els treballs de reparació.

«La bomba més antiga, que portada sense funcionar des de fa huit anys, hauria d’haver estat arreglada en el seu moment. Ara ens ha sobrevingut este problema al que estem tractant de donar solució de la manera més àgil i efectiva possible», ha explicat l’alcalde de Massalfassar, Joan Morant.

El nivell freàtic del municipi es situa molt a prop de la superfície degut a la seua proximitat amb la mar. Quan es va construir este pas subterrani per sortejar les vies del tren, es va habilitar una gran sala d’uns huit metres de profunditat de la qual les bombes extreien l’aigua. Les guies que sostenien les bombes també es troben en una situació de gran deteriorament. «Esperem solucionar esta situació el més aviat possible per assegurar esta via de circulació i evitar que el problema es torne a repetir en un futur», ha manifestat Morant.