Cada habitació necessita un tipus diferent de calefacció

Has posat ja la calefacció en casa?? ESPERA ESPERA !





El fred pareix que arriba per a quedar-se, el nostre habitatge té eixa sensació de fred i necessitem posar la calefacció però… estem segurs que la utilitzem bé?





Miguel Fernández, gerent d’Electrodomèstics Miguel, ens dóna la clau





Cada habitatge, i quasi cada habitació de la casa pot necessitar un tipus de calefacció diferent, és el primer que hem de tindre en compte



En el mercat actual existeixen diferents tipus de models calefaccions, elèctrica ( braser, calefactor d’aire, barres d’infrarojos…) i la calefacció més tradicional com és el Gas





Hui en dia existeixen altres mètodes per calfar el nostre habitatge com ara l’estufa ecològica de pèl·let o calor blau





Però sobretot el més important per estalviar en la nostra factura i no patir un increment de fins al 50 per cent, és utilitzar un temporitzador que mantinga la temperatura a només de 23 graus, temperatura “ Confort” , i no deixar que la casa es refrede totalment deixant la calefacció apagada quan no hi haja ningú, l’esforç per calfar des de zero l’habitació suposara un increment de despesa d’energia innecessari