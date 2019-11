Cadires buides a Cullera per a simbolitzar les vides trencades de la violència masclista

Connect on Linked in

Més de mig centenar de dones del municipi necessiten protecció com a conseqüència d’este terrorisme

Cadires buides per a simbolitzar les vides trencades de la violència masclista.

Amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, l’Ajuntament de Cullera ha recordat de forma simbòlica totes i cadascuna de les víctimes que enguany s’ha cobrat este terrorisme al nostre país.

Ho ha fet durant la celebració de l’acte central de la Setmana contra la Violència de Gènere que ha tingut lloc este migdia en els Jardins del Mercat. Allí s’ha escenificat la performance ‘Cadires buides, vides trencades’ a càrrec de Tramant Teatre. En ella s’escenifica que amb cada assassinat les cadires es buiden i les vides del voltant de les víctimes es trenquen per sempre. La performance clama «No més cadires buides, no més vides trencades. Ni una menys» i denuncia que cal donar una resposta integral a les víctimes i a tot el seu entorn: a les dones i als seus fills i filles, a les amistats i a la família.

En la representació han participat xiquets i xiquetes dels centres educatius de Cullera i les associacions del Consell Municipal d’Igualtat. Tots han llegit el nom de totes les assassinades mentre col·locaven una papallona en la cadira que deixen buida cadascuna de les víctimes. L’alumnat del CEIP Doctor Alemany també ha interpretat un arranjament de la cançó ‘Dona’, d’Eva Goméz, i ha clausurat l’acte amb una batucada.

Estadístiques

La data de hui ha estat aprofitada pel consistori per a demostrar amb xifres que esta realitat no és aliena al municipi. Més de mig centenar de dones requerixen a hores d’ara la protecció activa de la Policia Local front l’amenaça dels seus maltractadors, segons les dades donades a conéixer per la regidora d’Igualtat, Marta Tur.

«Per molt que alguns s’empenyen en negar-la de forma més que calculada, la violència cap a les dones existix i no pot camuflar-se», ha assenyalat Tur qui davant este terrorisme ha recalcat la necessitat d’eliminar la violència masclista i aturar esta xacra que atenta contra la integritat física, sexual i psicològica de les xiquetes i les dones pel simple fet de ser-ho.

Durant l’acte ha tingut lloc la lectura del manifest del 25N. El document recull que «qualsevol dona agredida, coaccionada, privada de llibertat o assassinat pel fet de ser dona, és una dona víctima de violència de gènere, i que la violència de gènere ens afecta a totes i tots».

Tur, encarregada de la lectura, també ha manifestat que cal sumar esforços per «continuar erradicant i transformant actituds i comportaments que perpetuen estes violències i reproduïxen desigualtats, i només ho aconseguirem si ho fem des d’edats primerenques i de manera conjunta».

Amb este acte institucional, Cullera finalitza una setmana que commemora el 25N amb un programació repleta d’activitats que ha perseguit prendre consciència i aturar este tipus de violència específica front al negacionisme ultra que intenta disfressar la realitat. Per això, durant la passada setmana s’han impulsat teatres i projeccions feministes, tallers d’autodefensa i una taula redona amb la temàtica de la violència contra les dones.

No obstant això, el consistori seguix avançant en el dia a dia en les seues polítiques feministes i treballant per eliminar la violència masclista des de la seua arrel perquè la violència cap a les dones continua sent un obstacle per aconseguir la pau i la igualtat real.