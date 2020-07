Campanya de conscienciació per les urbanitzacions per tal d’explicar el funcionament del servei d’arreplega de restes de poda domèstica

Connect on Linked in

Des de la Regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira s’ha activat un servei d’arreplega de poda i residus vegetals, però una bona part del veïnat fa cas omís de les normes que el regixen. El comportament incívic d’alguns ciutadans posa en perill la seguretat de la resta de persones que en estos mesos estivals circulen amb assiduïtat per les diverses urbanitzacions de la nostra ciutat, ja que la resta de poda dipositada a les voreres dels vials dificulta un trànsit segur i, fins i tot, una bona visibilitat.

Davant d’esta manca de conscienciació cívica la Regidoria inicia una campanya per intentar modificar el comportament dels veïns que no atenen les normes i actuen com si visqueren a soles. A les restes de poda abandonada als camins se’ls col·locarà un cartell on clarament s’indica que s’han incomplit les normes i es commina a qui hi haja deixat les restes de poda a arreplegar-les i dur-les a l’Ecoparc, obert en l’horari següent: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 hores; els dissabtes i diumenges, de 10.00 a 14.00 hores.

Es realitzaran visites per les urbanitzacions per tal de distribuir díptics amb els passos a seguir:

Utilitzar el servei “arrepleguem”, del Departament de Serveis Públics, on s’inclou l’arreplega de la poda i dels residus vegetals domiciliaris, contactant i concertant cita al 96 241 74 54.

Una vegada confirmat el dia d’arreplega els residus cal dipositar-los al costat de la porta exterior de la vivenda o parcel·la, no al costat dels contenidors o en un lloc on dificulte el trànsit.

La gespa i la fullaraca es dipositarà en bosses lligades, preferiblement biodegradables. Màxim 5 bosses i 15 quilos per bossa.

Les branques es lligaran en garbes d’un màxim d’1,5 metres de llarg, amb un màxim de 5 garbes i 15 quilos per garba.

Els troncs s’han de tallar en trossos d’un màxim de 25 quilos.

Quant a les fulles de palmera, cal lligar-les en garbes alineades totes en el mateix sentit.

Ni en les bosses ni en les garbes deu haver-hi cap residu que no siga vegetal.

Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans, lamenta que el comportament d’uns pocs aombre el desenrotllament correcte d’este servei que té com a objectiu facilitar la recollida dels residus de poda als que sí que acaten les normes i en fan un bon ús.