Campanya mediambiental a Benifaió contra el mosquit tigre

L’Ajuntament de Benifaió contínua com cada any per aquestes dates amb el tractaments contra el mosquit tigre. De nou executarà el consistori el contracte de control de plagues urbanes, adjudicat a l’empresa CTL (Companyia de Tractaments Llevant, S.L.), empresa que compta amb experiència i acreditacions necessàries per a la correcta gestió d’aquesta plaga.

L’edil de l’àrea Andrés Blázquez explica que la metodologia de treball a aplicar contra el mosquit tigre “consisteix en la vigilància, prevenció mitjançant el tractament i control biològic en zones de risc i la conscienciació ciutadana. La majoria dels focus de mosquit tigre es troben en zones privades i s’estableix al mateix temps una coordinació amb els serveis municipals per a incidir en els objectius d’aquesta campanya”

El consistori ha publicat en xarxes socials els consells i mesures a tindre en compte per a actuar contra el mosquit tigre. Com assenyala l’alcaldessa Marta Ortiz “el pròxim 1 de juny es durà a terme una nova actuació d’aquesta campanya davant l’arribada de la calor i la proliferació d’aquesta mena d’insectes”.