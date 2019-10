Cantó exigeix mesures de regeneració davant “el desastrós moment per al tripartit per les condemnes i imputacions”

Connect on Linked in

El síndic de Ciutadans es reuneix a Alzira amb agricultors i empresaris per a portar les seues propostes com a iniciatives a les Corts

València, dimecres 30 d’octubre de 2019. El síndic de Ciutadans en Les Corts valencianes, Toni Cantó, ha exigit al Consell “mesures urgents de regeneració, com apartar als imputats” davant “el moment desastrós que està travessant el tripartit, amb tres condemnats a Alacant per prevaricació i dos imputats per les ajudes al valencià”.

En una visita a Alzira, Cantó ha insistit que el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, de Compromís, ha de ser apartat del seu càrrec després de ser imputat i ha reclamat “explicacions” després que imputen també al germà del president de la Generalitat, Ximo Puig. En aquest sentit, el líder de Ciutadans ha tornat a posar damunt de la taula la necessitat d’aprovar una comissió d’investigació per a esclarir les sospites entorn de Puig i ha instat als socis del tripartit a “deixar d’actuar com a còmplices i permetre que s’investigue si hi ha hagut irregularitats”.

Després de mantindre una reunió amb la cooperativa hortofructícola d’Alzira, Alzicoop, acompanyat pel portaveu local de Cs Miguel Vidal i la regidora Clara Aledón, Cantó ha explicat que “inclourà les seues propostes com a esmenes als Pressupostos de la Generalitat”. En aquest sentit, ha advocat per “augmentar les inversions per a ajudar als joves agricultors, aconseguir més finançament per a canviar les seues vies energètiques per renovables i realitzar canvis en l’Institut Valencià d’Inversions Agràries”.

A més, ha qualificat de “necessària” la connexió amb l’autopista AP7, “que tant el PP, com el PSOE no cessen de prometre, però mai arriba”. Respecte al govern local, el portaveu autonòmic de Cs ha denunciat que “quasi bat rècords en ocupació d’endollats” lloc que gasta la meitat del seu pressupost en empleats, la meitat ‘amiguetes’”. Per part seua, Miguel Vidal ha subratllat que “Cs és l’únic partit que no porta motxilles i l’únic que és capaç de dur a terme les reformes que necessiten els ciutadans”.