Cap a un Carlet més inclusiu

L’Ajuntament de Carlet instal·la 29 pictogrames homologats en espais i edificis públics.



Carlet aposta per una ciutat més accessible, amb un projecte d’accessibilitat cognitiva coordinat per la Regidoria d’Educació. Un projecte que s’ha iniciat amb la instal·lació dels primers pictogrames als edificis i espais municipals. En total han sigut 29 les senyalitzacions que ja estan instal·lades a les portes de edificis com l’Ajuntament, el reten policial, els edificis culturals i esportius però també a altres llocs com els centres escolars, l’ecoparc, l’ermita de Sant Bernat i altres serveis de caràcter públic.

Els pictogrames són imatges que representen de manera més o menys figurativa una realitat, en este cas edificis i espais. És tracta d’un sistema alternatiu de comunicació que se sol utilitzar com a mètode de comunicació per a persones amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA) i que estan homologats pel Centre aragonés per a la comunicació augmentativa i alternativa.

Al llarg dels pròxims dies es continuarà treballant en esta primera fase que és el punt de partida d’un projecte adreçat a fer la ciutat més accessible. El segon pas és instal·lar pictogrames als distints espais dels centres escolars i ja per últim la senyalització amb pictogrames també es farà a més de 150 passos de vianants de la població, inicialment en tots aquells més pròxims als centres escolars. La senyalització amb textos i imatges té com a objectiu que les persones presten més atenció al moment de creuar i reduir així el risc d’atropellament.