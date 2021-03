Carcaixent celebra les Falles amb cinc monuments simbòlics

Print This Post

S’han instal·lat en cinc punts diferents de Carcaixent i representen els principals actes de la setmana fallera

Este matí Carcaixent ha viscut una plantà de Falles atípica. Des del consistori, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica i Cultura i Falles, en col·laboració amb artistes fallers de la ciutat, s’han plantat cinc monuments simbòlics en diferents punts del nucli urbà per a representar els principals actes de la setmana fallera. A més, també s’ha penjat una pancarta al balcó de l’Ajuntament amb el lema «Carcaixent amb els artistes fallers i amb les Falles» a la que han assistit els autors dels monuments i presidents i representants de totes les comissions falleres.

A continuació s’ha fet un recorregut per tots els monuments simbolitzats que, per vincular-los amb la localitat, cadascun representa una varietat de taronja autòctona:

– Presentació (Mercat), mandarina Borrullera: pintura Carmen Camacho, modelat, Arturo Benavent

– Crida (Plaça Major), mandarina Tamborina, artista Àlex Oliver

– Plantà (Plaça del Mercat), taronja Peu d’Estaca, artista Pepe Benavent

– Ofrena (Final del Passeig), taronja Cadenera, equip Apliquem

– Cremà (Plaça del Convent), taronja Verna Alberola, artista Enrique Oliver

Des del consistori s’ha remarcat que es tracta d’un treball col·laboratiu que suposa un al·licent per al sector però sobretot per a la població, que podrà gaudir de forma simbòlica d’una festivitat que s’ha trobat tant a faltar i que està tant present en el calendari i esperit festiu dels fallers i no fallers.

De forma simultània, les comissions de Carcaixent han preparat els seus propis actes virtuals per a mantenir viva la flama de la fest des de casa. Així, des del dia de les Paelles, fins l’Ofrena, passant per la cavalcada del Ninot, són moltes les propostes per tal de sentir i compartir estes dates tan assenyalades i que es podran seguir a través dels perfils de les xarxes socials de cada Falla.