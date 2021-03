Carcaixent condiciona contenidors com a refugis per a gats

Connect on Linked in

L’objectiu és mantenir controlades les colònies felines que hi ha en el municipi i mantenir nets els seus entorns

L’Ajuntament de Carcaixent ha adaptat contenidors de reciclatge de vidre com a refugis per a gats amb l’objectiu de mantenir controlades les colònies de felins que hi ha en el municipi i mantenir nets els seus entorns. Amb l’ajuda de persones voluntàries que han decorat i s’han condicionat estos contenidors en desús que estan col·locats en llocs estratègics per a evitar que els animals es desplacen i que travessen els carrers amb el risc d’atropellament que comporta.

Està acció s’emmarca dins del Projecte CER (captura, esterilització i retorn), que és com es vela pel benestar dels gats al municipi amb l’ajuda de les persones voluntàries que prèviament reben la formació corresponent i el carnet de col·laborador/a.

Els contenidors tenen una porta perquè se’ls puga posar el menjar dins, la qual cosa ajuda al fet que s’acostumen a utilitzar-los. Les persones amb el carnet de col·laborador/a tenen les claus dels contenidors per a posar el menjar dins evitant així la brutícia als carrers i, intentar en la mesura que siga possible, que les persones autoritzades per l’Ajuntament siguen les úniques a alimentar a les colònies controlades. Esta és la manera de garantir que s’alimenta als gats de forma adequada, de manera legal i assegurant-nos en la mesura que siga possible que les colònies estan controlades i que les zones on estan romanguen netes.

Sara Diert, regidora de Protecció Animal, ha explicat que de moment s’han condicionat 6 però que està previst adaptar-ne més, “a banda de la funció per a les colònies, també, serveixen per a fer del municipi un poble més bonic, en tots els sentits. Volem tenir un govern ètic i coherent quant a benestar animal perquè és tasca de les Administracions vetlar per ells i protegir-los”. La regidora també ha volgut destacar la tasca de les persones col·laboradores “volem agrair a totes les persones voluntàries que diàriament els cuiden i es desviuen per ells, donant-los aliments, seguretat i amor incondicional. Sense elles, res de tot això seria possible”.