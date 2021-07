Carcaixent i Cogullada milloren l’accessibilitat gràcies a un carril de ciclovianants

Connect on Linked in

La construcció de la via, que afavoreix la mobilitat sostenible en Carcaixent, es va iniciar el mes d’abril passat i ha suposat una inversió de 420.000 euros.

Amb aquest nou carril s’aconsegueix donar resposta a una llarga reivindicació veïnal i es posa fi a una injustícia de 30 anys

Fins a aquest moment el nucli urbà de Carcaixent i Cogullada, pedania al sud del municipi, quedaven connectats per mitjà de vies de circulació de vehicles i no existia recorregut per als vianants o ciclista que els comunicara. Donada la necessitat de dotar d’accessibilitat no motoritzada a aquesta zona urbana, la Conselleria va planificar l’habilitació d’un nou itinerari ciclopeatonal.

Les obres executades consisteixen en la construcció d’un carril per a connectar nucli municipal de Carcaixent amb el de Cogullada, que té el seu inici al carrer Emilio Donat, després del seu encreuament sobre el barranc dels Gaianes, i que, amb l’ampliació de la plataforma del vial existent cap a l’est, discorrerà cap al sud. L’itinerari ciclopeatonal travessa sobre la línia del ferrocarril aprofitant l’estructura existent i l’itinerari conclou amb la connexió amb la prolongació del carrer Major en direcció a Cogullada.

Carcaixent i Cogullada ja estan més a prop amb la posada en marxa d’aquest carril de ciclovianants entre el nucli urbà i la pedania de Cogullada i es millora així les condicions d’accessibilitat i la seguretat viària.