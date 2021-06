Carcaixent, reconeguda per UNICEF com a Ciutat Amiga de la Infància

Cada dos anys, el Comitè Espanyol d’Unicef reconeix públicament aquells municipis que aposten pels drets de la Infància

Carcaixent ha sigut reconeguda per UNICEF com a Ciutat Amiga de la Infància, un segell que posa en valor el treball i la trajectòria per a potenciar la participació infantil com un element vertebrador i dinamitzador en l’àmbit municipal. La distinció, que té vigència per un període de quatre anys, s’atorga després d’un procés de diagnosi i anàlisi de cada candidatura en què es tenen en compte qüestions com el disseny d’una estratègia o pla local d’infància, o l’existència d’un òrgan estable de participació infantil, dos dels requisits que complia Carcaixent.

El Reconeixement “Ciutat Amiga de la Infància” és una distinció que atorga UNICEF Espanya, juntament amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i l’Institut Universitari de “Necessitats i Drets de la Infància i l’Adolescència», de la Universitat Autònoma de Madrid (IUNDIA) a les entitats locals, que ho sol·liciten i superen un procés d’avaluació en el que Carcaixent, des de l’Àrea de Benestar Social porta treballant des de 2018.

La iniciativa Ciutats Amigues de la Infància pretén millorar el benestar de la infància impulsant polítiques locals que garantisquen el desenvolupament ple de xiquets, xiquetes i adolescents, amb un enfocament de drets de la infància, equitat, participació, procés orientat a resultats i de coordinació.

Teresa Oliver, regidora de Benestar Social, ha manifestat la seua satisfacció per l’arribada d’este reconeixement «des del departament s’ha fet un treball molt intens en matèria de participació infantil i juvenil, i la distinció com a Ciutat Amiga de la Infància ens permet continuar avançant en este camí ja que suposa l’inici d’un procés cap a la implementació de polítiques que tenen un impacte real en la vida de xiquets i xiquetes, posant-los en el centre de totes les decisions».

En estos moments hi ha 330 municipis a tot l’Estat que tenen esta distinció. El lliurament dels reconeixements a les noves Ciutats Amigues de la Infància tindrà lloc el proper 14 de juliol en un acte telemàtic.