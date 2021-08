Carcaixent recupera en octubre les Escoles Esportives Municipals

Connect on Linked in

Un any més, els xiquets i les xiquetes d’entre 3 i 16 anys podran inscriure’s en les distintes modalitats esportives

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Carcaixent treballa en l’organització de les Escoles Esportives Municipals per al curs 2021 / 2022 després d’un any de suspensió per la situació sanitària provocada per la COVID-19.

A partir d’octubre, si la situació sanitària ho permet, els xiquets i les xiquetes des de 3 fins 16 anys podran tornar a gaudir de la gran varietat de modalitats esportives que les Escoles Esportives ofereixen, des de futbol sala, fins ball esportiu, incloent altres modalitats com Taekwondo o patinatge artístic.

En paraules de la Regidora d’Esports, Sara Diert: «recuperar les Escoles Esportives era un obligació ja que este es un servei públic que l’Ajuntament porta molts anys oferint i que permet que els xiquets i les xiquetes puguen gaudir amb un preu reduït de l’esport sense importar la seua condició econòmica familiar»

Les Escoles Esportives Municipals pretenen oferir activitats físiques i esportives en línia amb una concepció d’esport educatiu, participatiu, integrador i coeducatiu, que potencie hàbits i estils de vida saludables. Es tracta d’un esport per a tots i per a totes, que siga formador en valors com ara l’esforç, el treball en equip, la disciplina o la superació de les dificultats, en un ambient en el qual la participació està per damunt de la competició i on divertir-se és un valor irrenunciable.