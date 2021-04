Carcaixent se suma al “repte del reciclatge”

Connect on Linked in

El municipi que aconseguisca major augment en l’ús del contenidor groc guanyarà 6.000 € que es destinaran a una entitat local sense ànim de lucre

Carcaixent és un dels setze municipis del Consorci Ribera i Valldigna que, des de hui, se sumen al «Repte del Reciclatge», una iniciativa conjunta de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica junt Ecoembes i en col·laboració amb el Consorci Ribera i Valldigna. La campanya va ser presentada ahir per Paula Tuzón, secretària autonòmica de Transició Ecològica i van assistir l’alcalde de Carcaixent, Paco Salom i la regidora de Medi Ambient, Ana Garriques.

El “Repte del Reciclatge” es planteja com una competició entre municipis del Consorci per a incrementar l’ús del contenidor groc, en un 15% de mitjana almenys, durant els dos mesos posteriors al període de campanya, comparant aquestes aportacions amb les del mateix període de l’any 2020, i guanyarà el municipi que haja crescut més. El premi al guanyador serà una dotació en metàl·lic de 6.000€ a una ONG local de caràcter social seleccionada prèviament, que en Carcaixent seria el Banc d’Aliments.

Des de hui i fins el 7 de maig, Carcaixent junt Alberic, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Benifaió, Carlet, Castelló, Cullera, Guadassuar, L’Alcúdia, Montserrat, Sueca, Tavernes i Torís emprendran tallers i accions de comunicació personalitzades per a conscienciar a la població i superar el repte.

La iniciativa persegueix incrementar els resultats de reciclatge dels residus d’envasos i millorar l’aportació (kg/habitants i any), tant d’envasos lleugers com de paper-cartó en els municipis que ho integren amb l’objectiu d’incrementar els percentatges de recuperació i reciclatge dels envasos que es dipositen en els contenidors groc (llandes, bricks i envasos de plàstic).

L’acció, plantejada seguint estrictes protocols de seguretat sanitària, té com a objectiu desmitificar els mites entorn del reciclatge i sensibilitzar a la població de la seua importància per a la cura del medi ambient i del planeta. La Furgoneta del Reciclatge visitarà les localitats participants del repte amb un equip d’animació i formació que realitzarà xarrades informatives als centres de secundària, al que se sumaran accions d’entreteniment didàctic i educació mediambiental en el carrer. La furgoneta visitarà Carcaixent els dies 27 d’abril i 4 de maig.

Ana Garrigues, regidora de Medi Ambient, ha animat a tota la població a sumar-se al repte del reciclatge i fer un esforç extra en el reciclatge dels nostres residus «tant pels beneficis que comporta per al planeta i el Medi Ambient com perquè el premi suposaria una aportació que podria resultar molt beneficiosa per a una entitat local com el Banc d’Aliments».