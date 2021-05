Carcaixent tindrà una aula nova de dos anys gratuïta per al proper curs

Print This Post

Amb la nova unitat Carcaixent disposarà de 76 places per a l’alumnat de dos anys

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha anunciat hui la creació de 99 noves aules gratuïtes d’Infantil de 2 anys per al pròxim curs, una de les quals estarà ubicada al CEIP Josep Maria Boquera. Esta aula se suma a les dos de l’Escoleta Municipal La Vieta i a la creada en el CEIP Francesc Pons el 2016. Per al Francesc Pons i el Josep Maria Boquera, les famílies de l’alumnat nascut en 2019, podran iniciar el procés d’admissió des de demà dimarts 25 de maig fins al 2 de juny en l’espai web telematricula.es.

La regidora d’Educació, Laura Ruiz, ha mostrat la satisfacció per poder comptar amb una aula més per a l’alumnat de 2 anys a la localitat, «amb esta unitat seran 76 xiquets i xiquetes de Carcaixent que podran comptar amb educació gratuïta i pública que garantirà la igualtat d’oportunitats de les famílies i que els seus fills i filles puguen accedir a aquest tram d’educació no obligatòria independentment de la seua situació socioeconòmica».

A més, ha la regidora ha remarcat la importància de fomentar l’escolarització de xiquets i xiquetes de dos anys «està demostrat que l’escolarització primerenca afavoreix uns bons resultats acadèmics en un futur, però també és una mesura per a afavorir la conciliació familiar objectiu en el que hem de treballar des de les administracions», ha afegit.