Carcaixent torna a ser escenari de pel·lícula

El Magatzem de Ribera i el Musical seran algunes de les localitzacions que es podran veure en la pel·lícula “Hollyblood”

La setmana passada el Magatzem de Ribera i el Musical van acollir el rodatge de la pel·lícula «Hollyblood», una comedia romàntica de vampirs dirigida por Jesús Font produïda per La Canica Films i Quexito Films, protagonitzada per Óscar Casas, Isa Montalbán, Piero Mendez, Carlos Suárez, Lara Boedo i Secun de la Rosa.

El director, Jesús Font, i el seu equip van contactar amb l’ajuntament a través de la plataforma Film Valencia per presentar-los la proposta i demanar col·laboració. Veient que el projecte podria ser interessant per al municipi, des de l’Àrea de Turisme s’ha treballat des del primer moment amb els localitzadors de la pel·lícula per mostrar-los diferents llocs de la ciutat i facilitar-los la gestió de permisos.

Carcaixent forma part de Film Valencia, una plataforma desenvolupada conjuntament amb l’Institut Valencià de Cultura (Departament d’Audiovisuals i Cinematografia), els ajuntaments de les comarques de València (regidories d’ocupació, domini públic, cultura i patrimoni) i la Fundació Turisme València. Film València promou i facilita els rodatges fent de nexe entre les productores i els municipis amb l’objectiu d’impulsar la indústria audiovisual, el turisme i l’economia local en tot el territori.

Ana Garrigues, regidora de Turisme, ha destacat que el rodatge de Hollyblood a Carcaixent representa un autèntic impuls a la projecció de la localitat cap a l’exterior; “sense dubte, esta pel·lícula és una magnífica plataforma per donar a conèixer el nostre patrimoni a l’exterior i atraure visitants en un moment en el que el turisme d’interior està en alçada». Per altra banda, la regidora ha destacat l’impacte econòmic que poden tindre este tipus de produccions i ha avançat que recentment hi han altres productores que han mostrat interès en portar els seus projectes a la localitat. No és la primera vegada que Carcaixent és escollida com una localització per una pel·lícula, el més recent va ser el 2018 quan es van rodar diverses escenes de la pel·lícula «La Banda».

Jesús Font i Urgell (Barcelona, 24 de desembre de 1960) és director, productor i guionista de cinema i sèries de televisió, com ara El comisario, La sagrada família, o la serie Caronte recentment estrenada. La Cánica Films ha produït pel·lícules d’èxit com La Vida Inesperada o Tarde para la Ira.