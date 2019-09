Càrcer aposta per l’autoconsum elèctric amb l’establiment de plaques solars a l’ajuntament

Connect on Linked in

Càrcer ha connectat ja a la xarxa elèctrica la seua nova central fotovoltaica instal·lada en el sostre de la casa consistorial, amb la qual fa el primer pas cap a l’autoconsum elèctric. El consistori dirigit per Josep Botella ha posat en marxa una central que pot generar al voltant de 11.000 kWh a l’any, la qual cosa permetrà estalviar uns 1.500 euros en la factura de la llum i a més contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, ja que evitarà l’emissió de quatre tones anuals de diòxid de carboni i sis quilograms de residus radioactius. “La nova planta continua una línia de treball ja iniciada en l’anterior legislatura i que pretén la doble funció d’estalviar en la factura de la llum perquè els veïns paguen menys i contribuir a la protecció del planeta. Ja canviàrem fa anys les bombetes per a establir les LED amb les quals aconseguírem reduir la factura de la llum en un 50% i a més adquirírem el primer cotxe elèctric del consistori. Tot per a, mitjançant la continuïtat en les polítiques, ajudar en la descarbonització dels nostres actes”, afirma l’alcalde, Josep Botella.

L’ajuntament ha invertit al voltant de 10.000 euros en la nova planta fotovoltaica d’autoconsum, una inversió que amortitzarà en quatre o cinc anys i a partir d’eixe moment podrà gaudir d’energia totalment gratuïta. És per això que el consistori té intenció de continuar amb l’ampliació de les instal·lacions per a poder subministrar energia també a altres centres públics com les escoles. La central ha sigut establida per l’empresa valenciana Heliotec (la Vall d’Uixó), adjudicatària del concurs públic, i està formada per vint-i-dos mòduls fotovoltaics de 330 w del fabricant també valencià Atersa. Ocupa una superfície en la teulada de la casa consistorial de 45 metres quadrats. “La nostra política està clara i seguirem amb ella. El planeta està en risc i estem obligats a reaccionar des dels pobles i els ajuntaments. En cas contrari serem còmplices de la destrucció del planeta”, afig Botella.