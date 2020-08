Càrcer censa el 80% dels gossos de la localitat per a combatre els excrements al carrer

Print This Post

La campanya per a censar als gossos de Càrcer amb l’objectiu de perseguir la proliferació d’excrements pel carrer ha resultat un èxit. Poques setmanes després d’activar el sistema de cens, al voltant del 80% dels cans han sigut registrats, estalviant-se els propietaris el 50% del registre degut a la rebaixa dels primers mesos. En total s’han censat uns 130 gossos i la intenció de l’ajuntament que comanda Josep Botella és activar el sistema en les pròximes setmanes. El consistori de Càrcer que dirigeix Pepe Botella va iniciar al juny el projecte per a censar els gossos mitjançant el registre del seu ADN a través de la saliva amb l’objectiu de controlar la salubritat dels carrers i comptar amb una base de dades detallada dels animals de companyia locals, amb la qual es puga identificar l’autoria dels excrements que, amb massa assiduïtat, es propaguen pels carrers. D’esta manera, cada vegada que es localitzen excrements al carrer es procedirà a recollir una mostra per a analitzar-los, amb la imposició de sancions que podrien arribar fins als 200 euros. Durant els mesos de juny i juliol, el consistori va costejar el 50% del cost de la identificació, mentre a partir d’ara seran els amos els que hauran de pagar l’import total del registre, que es realitza en la Clínica Veterinària Veterivall.

Per a realitzar el tràmit el gos haurà de tindre xip i portar el passaport. Finalitzat el procés se li entrega una xapa identificativa que ha de portar en el collaret de manera visible. Esta eina d’identificació única també serveix per a reconéixer a les mascotes quan es perden. En el cas de nous naixements es preveu un període de temps de tres mesos per a formalitzar la inscripció i un d’un mes quan es tracte de noves adquisicions.