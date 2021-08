Càrcer clausura una nova edició de la seua ‘Escoleta Municipal’ plena de diversió i sense contagis per Covid-19

Enmig d’un context complicat amb l’auge de la 5a ona del coronavirus, Càrcer ha aconseguit, un any més, tancar el mes de juliol amb una il·lusionant aposta per l’educació dels més joves. L’escoleta municipal ha tancat les seues portes amb total normalitat, suposant una grata experiència per a tots els seus assistents i sense cap contagi localitzat. Això, a més de posar en valor el protocol seguit tant per la comunitat educativa com per l’administració local, dóna peu a seguir amb ell i potenciar-lo per a la pròxima tornada a les aules, que es produirà el mes de setembre. Des de l’alcaldia, Pepe Botella ha destacat l’eficiència dels professors en aquest projecte, ja tot un clàssic en la localitat, que conjumina a desenes de xiquets i xiquetes cada estiu: “No era fàcil. Tots sabem la situació en la qual vivim i les dificultats que tenim des de fa pràcticament any i mig”. A més, Botella ha remarcat la intenció del seu executiu en dur a terme projectes d’aquest tipus per a l’aprenentatge dels més xicotets, però també per a cobrir les necessitats dels pares: “L’escoleta té una doble vessant: educativa i conciliadora. Molts dels pares d’aquests xiquets tenen horaris que dificulten la conciliació i que des de l’Ajuntament apostem per aquesta mena de projectes és tot un alleujament per a ells perquè, alhora que poden estar tranquils pels seus fills, tenen la garantia que estan aprenent i utilitzant un servei públic. Treballarem per a mantindre aquesta iniciativa i anar perfeccionant-la”.

