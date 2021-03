Càrcer comença a repartir els contenidors gratuïts del servei de recollida de residus ‘porta a porta’

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Càrcer ha posat en marxa el PAP, el servei de recollida de residus porta a porta oferit per la Mancomunitat de la Ribera. Després d’uns mesos de preparació, en el matí de hui ha començat el procés de repartiment de contenidors entre els veïns de la localitat. Costejats, això sí, pel Consell amb la finalitat d’impulsar els processos de reciclatge. En total, seran 3 contenidors els que es repartiran per casa: el més xicotet i de color marró serà per a rebutjar restes orgàniques, el mitjà per a traure la bossa dels orgànics el dia que toque i el gran i de color gris per a traure la resta de residus (paper i cartó, envasos de plàstic i altres residus), segons la data establida pel calendari proporcionat pel consistori. De manera que es recolliran 3 dies a la setmana les restes orgàniques, 2 dies a la setmana els envasos, 1 dia el paper i cartó i un altre dia la resta de residus. A més, si per qualsevol motiu resulta impossible classificar i traure el fem el dia corresponent, qualsevol veí podrà depositar-ho en les àrees d’emergència habilitades per cada Ajuntament per a deixar-lo allí.

Per a l’alcalde de la localitat, Josep Botella, aquest servei proporcionarà a Càrcer un gran avanç en sostenibilitat: “Pot ser que tinga una adaptació al procés per a cada veí al principi, però a la llarga guanyem tots. Evitem, d’una banda, sobrecostos per reciclatge, amb el que estalviem pràcticament un 80% del que abans gastàvem i per una altra, reduïm els nostres nivells de contaminació”. Ja són més d’una dotzena de municipis de la Ribera els que s’han adherit a aquest servei de recollida de residus, ja present des de fa anys en algunes zones de Catalunya, encara que s’espera que els pròxims mesos siguen més els pobles participants en el programa.