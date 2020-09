Càrcer exigeix més presència policial per a combatre el cultiu il·legal de marihuana

Print This Post

L’Ajuntament de Càrcer exigeix major presència policial per a combatre la venda il·legal de marihuana en la localitat, que en les últimes setmanes ha proliferat amb major assiduïtat. Representants de l’ajuntament van mantindre una reunió recentment amb la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, en la qual li van transmetre el seu malestar per la falta de presència de més efectius de la Guàrdia Civil que pogueren controlar les ocupacions irregulars d’habitatges i el tràfic de drogues, cas de ventes menors vinculades a la marihuana.

La resposta de Calero va ser de compromís total per a coordinar a les diferents administracions i poder així combatre aquest tipus de delinqüència. No obstant això, com han constatat els veïns gràcies a les fortes olors que desprén la marihuana en aquestes dates, aquesta droga continua produint-se en la localitat, amb la seua posterior venda. El delicte de tràfic de drogues, es troba tipificat en l’article 368 del Codi Penal espanyol, que estableix: “Els que executen actes de cultiu, elaboració o trànsit, o d’una altra manera promoguen, afavorisquen o faciliten el consum il·legal de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, o les posseïsquen amb aquells fins, seran castigats amb les penes de presó de tres a sis anys i multa del punt al triple del valor de la droga objecte del delicte si es tractara de substàncies o productes que causen greu mal a la salut, i de presó d’un a tres anys i multa del punt al doble en els altres casos”.