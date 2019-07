Càrcer i Alcàntera de Xúquer aposten per la sostenibilitat amb un cotxe de policia elèctric

Connect on Linked in

Des d’aquest mes, la policia conjunta de Càrcer i Alcàntera de Xúquer, unificada recentment amb l’objectiu d’ampliar l’horari de cobertura i prestar una major assistència als seus habitants, comptarà amb un nou vehicle policial elèctric en una política de sostenibilitat i estalvi energètic portat a terme per ambdós municipis. L’aposta pels vehicles elèctrics es fa amb un objectiu mediambiental, el de reduir les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera però a més també suposarà un alt estalvi econòmic per als dos consistoris, que veuran com la despesa en combustible es reduirà en els pròxims mesos al tractar-se d’un vehicle 100% elèctric que no necessita ni gasoil ni gasolina per funcionar i que s’activa amb la recàrrega elèctrica.

El pressupost per a aquesta iniciativa medi ambientalista ha estat de 35.000 euros, dels quals 15.000 provenen d’una subvenció per part de la Diputació de València, mentre que la resta de pressupost és íntegrament de fons propis dels consistoris. El model de cotxe elèctric que s’ha obtingut és un Nissan Leaf 100% elèctric sent un dels primers exemplars que es matricula per a la Policia Local a la Comunitat Valenciana.

El Nissan Leaf ofereix una conducció més respectuosa mediambientalment, més suau i més silenciosa, el que suposa un plus per al treball de prevenció policial. A més, el manteniment del vehicle és més econòmic que si es tractés d’un altre tipus de cotxe. Disposa d’un desfibril·lador i una llum LED de baix consum i també va equipat amb un moble organitzat al maleter per fer més efectius i més còmodes els controls dels agents. Tècnicament és un model amb un motor de 150 CV i una bateria de 40 kW. L’autonomia és de 350 km i s’incorpora el sistema revolucionari e-Pedal, que ofereix la possibilitat al conductor d’utilitzar només el pedal de l’accelerador per a la conducció, podent frenar deixant d’accionar el mateix.

Els consistoris tenen previst invertir 2000 euros més per carregadors elèctrics. Josep Botella, alcalde de Càrcer explica: “Fer dels nostres carrers espais sense contaminació, estalviar despesa en combustible i dotar el nostre cos policial de l’última tecnologia. Esta iniciativa és un tot en un. El nou cotxe policial elèctric reforça el compromís que Càrcer i Alcàntera tenen amb el medi ambient i al mateix temps estem fent una millor gestió de les arques públiques reduint despeses”.