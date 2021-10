Càrcer inicia una campanya benèfica de recollida de fons per als afectats pel volcà de La Palma

Print This Post

En unes circumstàncies complicades, en les quals tota Espanya segueix pendent de l’avanç de la lava i l’estat dels habitatges que molts veïns de la Palma han hagut d’abandonar des del passat dia 19 de setembre, quan el volcà Cumbre Vieja va entrar en erupció, l’Ajuntament de Càrcer ha decidit aportar el seu granet d’arena. El Consistori iniciarà, en les pròximes hores, una campanya benèfica de recollida de fons que aniran destinats a ajudar als més necessitats a l’illa. La campanya consistirà en tres actes. El primer, una col·lecta en col·laboració amb les associacions del poble. Així doncs, es necessitarà l’ajuda ciutadana, ja que la intenció és eixir als carrers, a més de posar una taula a l’Ajuntament perquè cada persona puga fer costat a la causa amb el que desitge. La segona acció, encara en fase d’estudi, podria estar dedicada a la celebració de diversos esdeveniments culturals i esportius en benefici de la Palma.

L’últim pas es durà a terme el pròxim dia 9 d’octubre, dia de festa gran en la Comunitat. Eixe dia, a partir de les 10 del matí es desenvoluparà un esmorzar popular amb ‘Coca de cansalà’ a la Plaça del Crist amb motiu de la festivitat. El preu dels tiquets serà de 5 euros cadascun i anirà íntegrament destinat també a la causa, augmentant les possibilitats de fer costat a tots els veïns illencs que viuen moments delicats. Des de l’Alcaldia, Pepe Botella descriu la iniciativa com a necessària a l’hora d’estructurar una societat solidària: “La solidaritat marca el camí d’un gran país. La gent de la Palma l’està passant molt malament. Tots l’estem veient pels mitjans de comunicació i xarxes socials, no podíem fer una altra cosa que posar-nos a la seua disposició i fer tot el que fóra a la nostra mà per a ajudar-los. Segur que, amb el seu coratge i entre tots, tirarem avant”.