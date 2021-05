Càrcer refuerza su apuesta por el comercio local con una inyección de 20.000 euros de fondos propios

Print This Post

El Ayuntamiento de Càrcer da un paso más para ayudar a sus pequeños comerciantes, poniendo 20.000 euros de las arcas municipales para transferirlas a las empresas del municipio con menos de 15 trabajadores o autónomos que hayan sido golpeados por la pandemia y no hayan sido beneficiarios del Pla Resistir de la Generalitat. Cada empresa que se acoja a este plan de ayudas municipales podrá contar con hasta 500 euros de ingresos por comercio, en una clara apuesta del Consistorio Municipal por los pequeños empresarios y el comercio local, protegiendo su tejido comercial y no dejando que nadie se quede atrás por los efectos de la pandemia.

Desde la alcaldía, Josep Botella, destaca la importancia de ayudar a este grupo de empresarios que no han podido acogerse a ayudas similares: “Es posible realizar este esfuerzo por parte del Ayuntamiento, gracias al buen trabajo y gestión realizada durante los últimos años. Es un momento complicado, por ello trabajamos codo con codo con nuestros comerciantes para ayudarles a salir de esta situación difícil para todos”.

El plazo de presentación de solicitudes para acogerse a esta ayuda municipal será desde el 26 de mayo hasta el próximo 15 de junio, tanto de forma online, en la sede electrónica disponible en página web del Ayuntamiento (https://carcer.sedelectronica.es/board ), como de forma presencial en las dependencias municipales.