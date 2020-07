Càritas València va recollir més de tres mil tones de roba usada l’any passat

Print This Post

Les recollides s’han realitzat en els més de 580 contenidors en 125 localitats de la diòcesi de València, en les parròquies i donacions.

Contendor roba- Foto: JM Piquer.



Càritas València ha recollit en 2019 un total de 3 354 493 quilos de roba usada, un set per cent més que l’any anterior. La major part d’ells, un 85 per cent van ser depositats per la ciutadania en els més de 580 contenidors instal·lats en 125 localitats de la diòcesi i la resta, en donacions realitzades en més de 390 parròquies de la diòcesi o a través de lliuraments puntuals d’empreses o institucions.

La roba donada és gestionada per l’empresa d’inserció Abrigalla que forma part de la Xarxa Social Koopera i de l’entitat Moda Re, la finalitat del qual és potenciar el projecte tèxtil de la Confederació Càritas Espanyola gestionant el cercle complet de la roba usada, des de la seua recollida, classificació, reutilització, reciclatge i venda, a través de la creació i impuls de botigues de roba de segona mà.

Càritas compta amb set botigues de moda sostenible en la Comunitat (quatre a València, dues a Alcoi i una a Gandia), en les quals es realitzen lliuraments de roba a les persones amb necessitats en el vestir en l’entorn normalitzat d’una botiga de moda, en les quals també embene roba a la qual es dóna una segona oportunitat i que contribueix a la creació d’ocupació d’inserció. En 2019 un total de 22 persones van passar pels 17 llocs d’inserció dels quals disposa Abrigalla a València formant-se i treballant per a poder accedir a una ocupació normalitzada.

Aquest projecte permet a Càritas València continuar “sent a prop” de les persones en situació o risc d’exclusió, per mitjà del lliurament de roba i, més especialment, a través de la creació d’ocupació d’inclusió. A més, permet donar una segona vida a la roba que ja no s’usa, i per tant, reduir la petjada ecològica del residu tèxtil, formant part de l’economia circular.