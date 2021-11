Carles Rodrigo guanya el premi Bernat Capó de Cultura Popular 2021

Connect on Linked in

El consultor en desenvolupament rural Carles Rodrigo Alfonso ha rebut el premi Bernat Capó de Cultura Popular 2021 per l’obra ‘Viure a la caseta. Una aproximació a l’hàbitat rural temporal tradicional valencià’, un guardó que entrega L’ETNO Museu Valencià d’Etnologia.

En el mateix acte, celebrat al Castell d’Alaquàs (València), s’ha atorgat el premi de l’any 2020 a Josep Lluís Santonja per ‘Animetes santes. Costums i tradicions valencianes sobre el més enllà’. Un guardó que ja havia sigut anunciat l’any passat però del quan no s’havia fet entrega fins al moment.

Els guardonats amb el Bernat Capó de les dues edicions han rebut el premi de mans del diputat de Cultura, Xavier Rius; el director de L’ETNO, Francesc Tamarit, i Nuria Sendra, de Edicions el Butllent, editorial que publicarà el treball de recerca.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha recalcat l’ànim de l’àrea que dirigeix en la Diputació i especialment del Museu Valencià d’Etnologia, per ficar en valor la cultura popular valenciana.

Per la seua banda, l’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, ha destacat l’orgull que sent com primer edil pel fet de que el Castell-Palau del municipi haja sigut escenari d’uns premis tan importants per comprendre el nostre passat com a poble i la nostra essència.

L’acte, presentat per la periodista Maria Josep Poquet, va estar ple de moments especials i emocionants, així com un maridatge musical perfecte amb les cants d’albades que es van brindar al públic assistent.