Carlet acumula del 2 al 15 de setembre més de 100 casos positius de Covid-19

Connect on Linked in

Des de Salut Pública s’ha informat que del 2 al 15 de setembre les dades acumulades de casos actius per coronavirus a Carlet és d’un centenar de persones.

Davant este increment, Salut Pública ha determinat diverses mesures per prevenció a fi d’evitar l’expansió del virus a les persones més vulnerables, per això:

El Centre de Dia de Persones Majors estarà tancat durant 10 dies, passats els quals s’avaluarà la situació.

Les residències La Llum i la de Persones Majors han suspés les visites i eixides dels centres durant els pròxims 15 dies.

En este sentit, l’Ajuntament de Carlet, atenent les indicacions, REFORÇARÀ la desinfecció dels espais i instal·lacions públiques i instarà les forces de seguretat, Policia local i Guàrdia Civil, per tal que apliquen la normativa de manera exhaustiva.

En qualsevol cas, des de Salut Pública s’alerta que si el procés d’escalada de casos continua, s’hauran de prendre mesures més restrictives, igual que s’ha fet en altres poblacions.

Per això, és IMPRESCINDIBLE seguir les recomanacions i complir la normativa.



Portar la mascareta de manera obligatòria

Respectar la distància de seguretat

Llavar-se les mans de manera freqüent

I, sobretot, si has estat requerit per les autoritats sanitàries per a fer-te una PCR, has d’acudir i respectar l’aïllament des de que et criden i fins que tingues el resultat. Recorda que l’incompliment és un DELICTE CONTRA LA SALUT PÚBLICA i que estaràs afavorint la transmissió del virus.

Des de l’Ajuntament de Carlet es continua treballant. Frenar el contagi depén de totes i totes. #AniràBéSiHoFemBé